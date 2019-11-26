Rusya: Yeni bir 'kimyasal saldırı' provokasyonu hazırlığı var

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Heyet Tahrir Şam isimli terörist grubun Beyaz Miğferler ile birlikte İdlib'te sivillere yönelik hava saldırısı ve kimyasal silah kullanıldığına ilişkin yeni bir provokasyon planladığı çeşitli kaynaklarca doğrulandı.

Kasım ayı başında Sarmada yerleşim bölgesine ulaşan militanların beraberinde 3 ayrı kamyonda kimyasal silah ve profesyonel video çekim ekipmanları getirdikleri tespit edildi.

Videolar sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanarak Rus ve Suriye kuvvetleri sivilleri hedef almakla suçlanacak."

