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Rusya yeni Sudan hükümetini tanıdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yeni Sudan hükümetini tanıdığını açıkladı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Moskova’nın yeni Sudan hükümetini tanıdığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yeni Sudan hükümetini tanıdığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Moskova’nın yeni Sudan hükümetini tanıdığını açıkladı. Bogdanov gerçekleştirdiği basın toplantısında, Moskova’nın Sudan’ın yeni makamlarını tanıyıp tanımadığı ve onlarla teması olup olmadığı sorusuna "Evet, elbette" cevabını verdi.
Sudan Savunma Bakanı Awad Mohamed Ahmed İbn Auf, 11 Nisan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in tutuklandığını ve ülkeyi gelecek 2 yıl boyunca yönetmek için geçici bir askeri konsey kurulduğunu açıklamıştı. Ertesi gün, Abdulfettah Burhan liderliğindeki geçici askeri konsey, daha önce uygulanan sokağa çıkma yasağı ve acil durumun kaldırıldığını açıklayarak konseyin çalışma süresinin en fazla 2 yıl olacağını açıklamış ve gücü bir sivil hükümete devretme yükümlülüğünü onaylamıştı.
Sudan’da Aralık 2018’den bu yana sürmekte olan gösteriler başlangıçta ekmek fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmış ancak protestocular taleplerini değiştirerek Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in istifasını istemişti.

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