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Rusya’da askerleri vuran saldırgan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 16:32 | Son Güncelleme

Rusya’da sabah saatlerinde askeri üste düzenlediği saldırıda 3 Rus askerini öldüren saldırgan Anton Makarov, yakalandı.Rusya’nın Voronej kentinde yer alan askeri üs içinde barikat kuran bir asker, gizlice bir subaydan aldığı silahla çevredeki askerlere ateş açtı.

Rusya’da sabah saatlerinde askeri üste düzenlediği saldırıda 3 Rus askerini öldüren saldırgan Anton Makarov, yakalandı.
Rusya’nın Voronej kentinde yer alan askeri üs içinde barikat kuran bir asker, gizlice bir subaydan aldığı silahla çevredeki askerlere ateş açtı. Saldırı sonucu 1’i binbaşı, 1’i onbaşı ve 1’i er olmak 3 asker hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan 20 yaşındaki Anton Makarov, yürütülen operasyon sonucu yakalandı. Kırsal bir alanda gizlenirken yakalanan saldırganın, gözaltı merkezinde ifadesinin alınacağı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken askerin saldırıda kullandığı silahın da bulunduğu açıklandı.

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