Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov Trabzon'da

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu üyeleriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Büyükelçi Yerhov, DKİB organizasyonu ile kentteki bir restoranda düzenlenen yemekte, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, DKİB Yönetim Kurulu üyesi Cemil Yılmaz, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve ihracatçılarla bir süre sohbet ederek, iş adamlarının görüşlerini dinledi.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Yerhov'a bilgilendirmede bulunarak, Trabzon ve Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda kentin taleplerini aktardı.

Hacısalihoğlu, özellikle ulaşımda Trabzon- Soçi arasında yük ve yolcu taşımacılığı seferlerinin yeniden başlatılması, yaş sebze meyve ihracatındaki sorunların kalıcı olarak giderilmesi için iki ülke limanları ve gümrüklerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasının gerekliliğini vurgulayarak, vize kolaylığı sağlanması gerektiğini belirtti.

İhracatçıların da görüş ve taleplerini bildirmesinin ardından, Hacısalihoğlu ve Yılmaz tarafından Yerhov'a ziyaretin anısına plaket takdim edildi.

