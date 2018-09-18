HABER

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov Trabzon'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 18:27 | Son Güncelleme

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Yerhov, DKİB ve TTSO yönetim kurulu üyeleriyle görüştü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu üyeleriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Büyükelçi Yerhov, DKİB organizasyonu ile kentteki bir restoranda düzenlenen yemekte, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, DKİB Yönetim Kurulu üyesi Cemil Yılmaz, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve ihracatçılarla bir süre sohbet ederek, iş adamlarının görüşlerini dinledi.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Yerhov'a bilgilendirmede bulunarak, Trabzon ve Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda kentin taleplerini aktardı.

Hacısalihoğlu, özellikle ulaşımda Trabzon- Soçi arasında yük ve yolcu taşımacılığı seferlerinin yeniden başlatılması, yaş sebze meyve ihracatındaki sorunların kalıcı olarak giderilmesi için iki ülke limanları ve gümrüklerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasının gerekliliğini vurgulayarak, vize kolaylığı sağlanması gerektiğini belirtti.

İhracatçıların da görüş ve taleplerini bildirmesinin ardından, Hacısalihoğlu ve Yılmaz tarafından Yerhov'a ziyaretin anısına plaket takdim edildi.

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan din adamı ve avukat, Brunson'ı ziyaret ettiABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan din adamı ve avukat, Brunson'ı ziyaret etti
Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi

Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü!

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü!

Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.