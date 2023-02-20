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Rüyada deprem olduğunu görmek ne demek? Sık sık yaşanan rüyada deprem görmenin anlamı

20.02.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüyada deprem görmek gibi görülen birçok görüntü bilinçaltımızı yansıtıyor. Ancak rüyaların anlamları yaşanacak olayların habercisi olabiliyor. Genellikle görülen rüyaların anlamları başka şekillerde yorumlanıyor. Son zamanlarda birçok insan rüyasında deprem gördüğünü paylaşıyor. Peki rüyada deprem görmek ne demektir?

Rüyada deprem olduğunu görmek ne demek? Sık sık yaşanan rüyada deprem görmenin anlamı

Kahramanmaraş merkezli deprem tüm yurtta kalıcı etkilere yol açtı. Depremin ardından birçok vatandaş uyku problemi çekiyor. Uykusunda deprem rüyaları görenler bu durumun neden kaynaklandığını ve anlamını merak ediyor. Olayların bilinçaltımıza yansımasından kaynaklanabilecek olan bu durumun anlamı çok sayıda bilgi taşıyor.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Tabir bakımından zelzele, yer sarsıntısı, sallanmak ve deprem aynı anlama gelir. Rüyada dünya genelinde büyük bir deprem olduğunu görmek, ülkeler arasında savaş çıkacağına yorumlanır. Bazen de rüyanızda deprem anını yaşamak, iş yaşamında sıkıntılar yaşanacak demektir. Kişinin rüyasında deprem olduğunu görmesi bir şehirden başka şehre göç etmeye işarettir.

İbn-i Sîrîn Hazretlerine göre rüyada deprem olduğunu ve evin sallandığını görmek; depremin şiddetine göre bölge halkına söz sahibi birinden yana sıkıntı ve bela geleceğine delalettir. Bazen de deprem, üzüntü, zarar ve işlerin iflasına delalettir. Deprem rüyası korku ve şiddete de işarettir.

RÜYADA BULUNDUĞUN YERDE DEPREM OLMASI NE DEMEK?

Rüyada bulunduğun yerde depremin olması, o yerden başka yere göç etmeye delalettir. Rüyada bilinen bir bölgede depremlerin olması, o bölgeye isabet edecek bela ve musibete delalet eder. Rüyanızda deprem meydana gelmesi sonucu dağın sarsılarak yerinden oynaması halka gelecek olan şiddet ve korkuya delalettir.

RÜYADA DEPREMİ GERÇEKMİŞ GİBİ YAŞAMAK NEDİR?

Derler ki rüyanızda gerçek hayattaki gibi depremi yaşamak, feryat etmeye, karmakarışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına işaret eder. Her şeyin en güzelini ve doğrusunu ancak Allah Teâlâ bilir.

RÜYADA DEPREMDE ÖLMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada depremde ölmek ömrünüzün uzun olacağına işaret etmektedir. Depremde bir yerin sallandığını görmek, o bölgede bir musibetin meydana gelmesine veya emanete hıyanet edilmesine işaret eder.


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