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Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2018 02:45 | Son Güncelleme

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa 2'nin Ryugu asteroidine gönderdiği 2 gezginci araçtan ilk görüntüler dünyaya ulaştı.

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa 2'nin Ryugu asteroidine başarılı bir şekilde iniş yaptığını duyurdu.

Hayabusa 2'nin ilk görüntüleri dünyaya ulaştı!

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Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezginci 1A" ve "Gezginci 1B" adı verilen araçların, yer çekimi kuvvetinin zayıf olduğu Ryugu'nun yüzeyine başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.
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JAXA ayrıca, Twitter'dan 2 gezginci aracın bir kilometre genişliğindeki Ryugu'nun yüzeyinden çektiği fotoğrafları da paylaştı.
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Ryugu'ya 3,5 yıllık yolculuğun ardından haziran ayında ulaşan Hayabusa 2'nin, çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında dünyaya dönmesi öngörülüyor.
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Hayabusa 2'nin ilkel bir tür astreoid olan Ryugu'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması hedefleniyor.
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Japonya Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA Hayabusa 2 Ryugu asteroidi

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