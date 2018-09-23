Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa 2'nin Ryugu asteroidine başarılı bir şekilde iniş yaptığını duyurdu.

Hayabusa 2'nin ilk görüntüleri dünyaya ulaştı!

1 / 6 Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezginci 1A" ve "Gezginci 1B" adı verilen araçların, yer çekimi kuvvetinin zayıf olduğu Ryugu'nun yüzeyine başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.

2 / 6 JAXA ayrıca, Twitter'dan 2 gezginci aracın bir kilometre genişliğindeki Ryugu'nun yüzeyinden çektiği fotoğrafları da paylaştı.

3 / 6 Ryugu'ya 3,5 yıllık yolculuğun ardından haziran ayında ulaşan Hayabusa 2'nin, çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında dünyaya dönmesi öngörülüyor.

4 / 6 Hayabusa 2'nin ilkel bir tür astreoid olan Ryugu'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması hedefleniyor.

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