Saadet Parti'li Karaduman'dan "engelsiz yaşam" için iş birliği çağrısı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, engelilere hizmetin bir lütuf değil, her bireyin boynunun borcu olduğunu vurgulayarak, "engelsiz bir yaşam" için bütün paydaşları iş birliğine çağırdı.

Karaduman, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ve beraberindeki heyet ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Engelli bireylerin çalışma hayatı içinde olması gerektiğine işaret eden Karaduman, Türkiye'de engellilerin istihdamında kullanılan kota sisteminin yeniden düzenmesini ve evde çalışma imkanının geliştirilmesini istedi.

Yerel yönetimlerin uyguladığı politikaları eleştiren Karaduman, "Rant odaklı kentsel politikalarla, kentler sadece engelliler için değil neredeyse herkes için ulaşılamaz hale getirilmiştir." diye konuştu.

- "İş Yeri Engelli Meclisleri" önerisi

Engellilerin şehirlerde yaşadığı sorunlara değinen Karaduman, ivedilikle yapılacak düzenlemelerle engellinin sosyal yaşama katılımının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.