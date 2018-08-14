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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT canlı yayınında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, AK Parti'nin 4 Kasım'da yerel seçim yapma planının olduğunu söyleyerek, Meclis'teki partilere ve milletvekillerine seslendi: Allah rızası için yapmayın...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın programına konuk oldu. Karamollaoğlu, AK Parti'nin ekonomideki tablo daha da ağırlaşmadan bir an önce yerel seçimi de atlatmak için 4 Kasım tarihini belirlediğini ve Meclis'te 400 milletvekilinin onayı ile erken yerel seçim hazırlığı yaptığını söyledi.

Yerel seçimlerin tarihinin değişmesi için AK Parti ve MHP'nin oyları yetmiyor. 400 milletvekili desteği ile anayasa değişikliği yapılacağından, AK Parti, MHP dışındaki partilerden de erken yerel seçim için destek arayacak. Karamollaoğlu'na göre AK Parti'nin kafasındaki erken yerel seçim tarihi 4 Kasım.

“ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN”

Milli Görüş lideri, AK Parti'nin erken yerel seçim düzenlemesine milletvekillerinin destek vermemesini isteyerek şu sözleri söyledi:

"Genel seçimleri öne aldılar, bu problemlerin geleceğini görüyorlardı. Şimdi Meclis'te tekrar bir anayasa değişikliği ile mahalli seçimleri öne alma çabası var. 4 Kasım deniliyor. Ben de ısrarla bütün milletvekillerine diyorum ki Allah rızası için yapmayın. Bu AK Parti milletin ciddi manada canını yakacak bir takım adımları atabilmek için önündeki seçim tehdidini ortadan kaldırmak istiyor. Vatandaşa ben hesap veremem diyor. Gecikirse zorlanırım diyor."

“HERKESİN FİKRİNİ VE DÜŞÜNCESİNİ ALIN…”

Karamollaoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, bütün partilerin liderlerinin görüşlerini almasını istedi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'i de diğer siyasi partileri de dikkate alarak bir istişare toplantısı yapmalı. Kendisi Türkiye tehdit altında diyor, e Türkiye tehdit altındaysa hepimiz tehdit altındayız demektir. Çağırın, herkesin fikrini ve düşüncesini alın ve ona göre politika belirleyin, kim bundan zarar görür."

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Okuyucu Yorumları 78 yorum
OLUM KARAMOLLA YÜRÜ GİT YOLUNA. İKİDE BİR PARAZİT OLMA.
@omer989936 Karaktersiz satılmış deden yaşındaki kişi ile nasıl konuşursun cıvık cahil şey !
Adam doğruyu söylüyor , bunlarınki yangından mal kaçırmak.
@omer989936 boş adamin boş muhridi
@omer989936 omurgası ahlaksız.
İğrenç yorum ...
Ülke ekonomisini 17 yıldır ülkeyi tek başına yönettiği halde üretim yerine ithalatçı anlayışlarla gerçek sanayicileri susturan kim kendisini eleştiriyorsa hemen o medyaya rtük ve vergilerle ceza yağdıran zihniyet kendine hayali düşman bulan donkişot gibi yaptıkları döviz kurunu ayarlama gayretlerinide abdye kafa tutuyoruz diyerek seçmenlerini gazlayan akp ve tayyip bu başarısızlıklarına maske aramasın onurlu bir şekilde istifa etmeliler seçimden önce aba altından üstü kapalı bir şekilde biz gelmezsek kriz çıkar diyorlardı geldin çıkmadımı kim gelse çıkacaktı üretimin olmadığı yerde İSTİFA EDİN
@ayhan.findik haklısın kardeşim ama kime anlatabileceksin ki? Takım tutar gibi parti tutan, puta tapar gibi kendine sahte ilahlar yaratan bu topluma Allah akıl fikir versin.
malum kişi kimseden fikir almaz, aklına eser ve yapar bedelini de bizlere ödetir.
dogrusun sayin hocam ama bu millet satilik oldugundan meclisteki vekili de satilik olur . artik hersey bitti bosuna kendini hirpalama
@bugracan09 hoca mı? Sen her sakallıyı hoca her konuşanı alim mi zannediyon. Yazık siz gibileri ki bu tiplere yüz veriyorsunuz kendini bi halt zannediyor İngiliz ajanı
@afilisarii CEHALET PAÇALARINDAN AKIYO SARIIII
İşimiz zaten Allah' a kalmış..
@r.etkar NE DEMEK LAN BU, NE BİÇİM SÖZ DAHA ÖNCE KİME KALIYODU ANANA BABANAMI, HAŞA TABİKİ TEK YARADANA KALACAK İŞİMİZ HÖDÜK SON 200-250 YILDIR İŞİMİZ SADECE ALLAHA(C.C.) KALMADIĞI İÇİN BU HALLERDEYİZ YA ZATEN....
@r.etkar adamsın adam
@face_face kendi yorumunun içinde,kendiyle bu kadar çelişen bi adam görmemiştim daha önce...son 200-250 yılda Allah tatile mi çıktıda bizle ilgilenmedi ???
@feritgfb MAL BEN NE YAZDIM, ZIĞIR BU BE YA....
Bu Temel denen Adam Çözülecek gibi değil, Neyin peşinde ve ne Yapmak istiyor ben anlamış değilim ANLAYAN VAR MI?
@oncekendiniduzelt kapasite meselesi . Makarna nı ye ahaberini aç keyfine bak . Fazla düşünme sen .
@oncekendiniduzelt senin anlamaman normal. Anlamış olman anormal olurdu be trol.
@taylansarrafol1_2018 Bu adamın kafası kırık, senin gibler gider bunun peşinden
@anteras094 Ben Trol değilim, siz trol iken de ben değildim. Bu adamın neyine desteksin vallahi billahi sizin gibileri anlamak pes doğrusu
bu doğru ise Ülke daha beter günleri görecek demektir Nasılsınız çomarlar mutlumusunuz
% 1,5 luk adam
@yoldasyoldassssssssss 1,5 luk onurlu adam 52 lik satılmış adam dan iyidir.
@taylansarrafol1_2018 KİME SATMIŞ KENDİNİ? YALAKLIĞINI YAPTIĞIN İTE KÖPEĞE TESLİM OLMADIĞI İÇİN Mİ BU KADAR HAVLAMAN!
@sercancicek01 Yalaka olsak güçlü den yana olurduk. Biz haklıyı seçtik. Devletin parası ile seçim propogandası yapmak kolay tabi . Hazine elinizde, devletin araçları elinizde. Tabi çıkışta makarnayı al eve geç haşla bide üstüne ahaber sizden iyisi yok. Bu dünya size güzel , gün gelir devran döner. Hiç kimse Allah dan daha güçlü değildir. Allah birgün gerçekleri size de gösterir. Sizde edep haya olmadığı için makarnasını yediğiniz partiye söversiniz de siz.
Bu münafığın kıç korkusu var anlaşılan
hani sen kilit partiydşn fox tv sayesinde bi anda bişi uçtun ne oldu
bu adam adam gibi adam ve söyledikleride tamamen doğru eksik var fazlası yok
En son dinlenecek adam konuşmuş
@birtutamavi zaten az oy verip ırkçılık yapan partilere, din bezirganlarına, liderine tapanlara oy verdiğinzden az oy alan parti olarak en konuşmuş. Öyle degiiiil?
Ya arkadaş sen kendne neden %1 bile oy alamadım demen gerekirken sürekli saçma muhalif olma çabaların işe yaramıyor.. Erken seçim diye birşeyi kimse söylemedi, ön plana çıkmak için bu ekonomik buhranı kullanma..
Bizim canımız yanacaksa ucunda VATAN var deriz. Senin gibiler bu acının ne kadar değerli olduğunu bilemezler temel efendi.
BUNU ADAM YERİNE KOYUP TV PROGRAMLARINA ÇIKARIYOLARYA YAZIK
YETER BE..BIR SECIM EKONOMISI DAHA KALDIRMAZ SU AN BU ULKE..HALKI DUSUNUN VE ISINIZE BAKIN CALISMAYA BASLAYIN ARTIK
Bu adamı dinlememekle hata yaptığıma inanmaya başladım
Bugünün ekonomik tablosunu seçim öncesinde birebir veren bir yığın tarafsız ekonomist vardı. Ama halkımızın %52 si buna inanmadı ama şimdi bu tablonun yanlış ekonomik ve siyasi kararlar yüzünden ortaya çıktığına inanmıyor. Dış güçlere ve ABD ye bağlamak daha kolay geliyor. Oysa bunların katkısı %10 bile değildir. Zaten hep döviz silahı diyorlar ama ayrıntı yok.Ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar da TL bu hale geliyor tısss. Yatırımlarını çekiyorlarsa bu saldırı değil tedbirdir. Rejimi değişmiş bir ülkeyi güvenli görmeyene kızamazsın. Tek adamlığın dezavantajı!!!!!!
Bıktık artık yeter,seçim üstüne seçim,sanki memlekete bir faydaları var.
Ne dediyse tersini yapın.
hızlı trenin şivaşlı olarak engellemeye çalışan milli projelere karşı çıkan TC ile bir alakaşı olmayan TC chpden şonra engellebileyeceğini şanan zavallı Utanmadanda Allah Rızaşı dıyor şeçım 2019 da erkene alınşa nolur alınmaşa nolur şız bıttınız battınız ıpını tutanlara şöyle mardavallarını
@ardaank sen önce türkçe karakterleri doğru kullanmayı öğren, sonra gel burada derdini bizlere anlat. Bre cahil !
@dostveviski Haklısınız! Önce güzel dilimizi düzgün kullanmak gerek! Sizin gibi, ne idüğü belirsiz insanların zeka kapasitesi ile alaşağı edemeyeceği konularda da cahille muhabbet etmemek gerek! Türkçeyi düzgün kullanmadan da sakın bana cevap yazmayın, rezil ederim!
Bence de zamanında yapılsın. Zaten AKP kendi çıkarına olmasa istemez. Bu arada AKP erken seçim diyenleri hain ilan ederken, kendisi sürekli erken seçime gitmeye başladı.
satılmış mollalar istemiyoruz...
akp liler daha çok çalmak için erken seçim yapacak. kendileride hırsız seçmenlerine hırsız dedeleri de hırsız torunlarıda hırsız olacak.
Muhalefet secim ister.. bu bos gereksiz siyasetci secimden kacar.
@s.hazir koltuk sevdasına düşüp memleketi mi batırsın. Seçim demek gider demek para demek. a koydunuz olan paranın da zaten .
daha dün çıkmış olan reklamsız mitingsiz seçimlere katılan hüdapar kadar oy almışsın kendini nimetten sayıp sürekli atıp tutuyorsun
@veysel_1991_rifhj kaç oy alırsa alsınlar fikirlerinde haklı çıktılar saygı duymak lazım
Şirin baba haklı. Ekonomide yangın varken birde yerel seçimler için trilyonların heba edilmesi akla ve vicdana sığmaz.
bunda dogrusun karamolloglu
ne zaman yapılacağının ne önemi var ki oylar masa başında dizayn edileceğine göre
@st.turhan34 NİYE SİZ ADAM DEĞİL MİSİNİZ! SEÇTİKLERİNİZ, OY VERDİKLERİNİZ ADAM DEĞİL Mİ? SAHİP ÇIKIN OYLARINIZA O ZAMAN ACİZ HERİFLER!
@st.turhan34 en azından sizin gib 600 oyu 10 günde sayamamazlık yapamıyorlar.
sonuna kadar erdoğan...ondan başkası hikaye yalan bu ülkeyi ondan başkası yönetemez hikaye anlatmayın...
kapkaramollaoğlu kendini adam sanan boş bir çuval
Tamam yapmasında sebepleri nedir. Onları da sen açıkla. Allah rızası için yapmasın ama niye yapmasın. Sen sebeplerini açıkla ki, biz de haklısın veya değilsin diyelim.
satılık kara molla oglu sen çakalın önde gidenisin seçimlerde senin kaç paralık adam olduğunu millet söyledi oy bile alamadın haala utanmadan sıkılmadan çıkıp konuşuyorsun
dede senin işin yokmu konuşıyon sadece icraat yok
Anlamak için beyin lazım dostum. Kendini hırpalama boş yere
ALLAH rızası için çok dil döktü bu millet. Yapmayın başımıza ısrarla getirip ülkeyi mahvetmeyin diye. Ne yazık ki üç beş kuruş çıkarları için gidip oy verdiler.
su la pkk lı sen git müdürün olacak demirtaşa öğüt ver.
Doğru söyleyen 9 köyden kovulur.musibet gelmeden nasihatten anlayın artık..zararın neresinden dönülürse kardır.
Bu adamın Milli Görüş ile ne ilgisi var ki onun lideri olabiliyor?
Seçimlerden Önce ülkenin bu hale geleceğini söylemiştide dinlemedik
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