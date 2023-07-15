Saat 11.00'de başlayan yangına müdahale devam ediyor! Rüzgar etkisini artırdı, bazı evler boşaltıldı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gaffarlı köyünde ormande yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BAZI EVLER BOŞALTILDI

Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü söndürme ekipleri sevk edildi.

Toplam 7 uçak, 14 helikopter, 63 arazöz, 17 iş makinesi ve 300 personel yangını söndürme çalışmalarına katılırken, bölgeye yakın bazı evler güvenlik güçleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. 3 gün önce aynı bölgede çıkan yangında 3 dönüm alan zarar görmüştü.

VALİ YILMAZ, YANGIN BÖLGESİNDE

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sumbas ilçesi Gaffarlı köyünde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Yılmaz'a, Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ve Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz eşlik etti.

"CİDDİ BİR RÜZGAR VAR"

Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Sumbas ilçemizin Gaffarlı köyünde çok ciddi bir yangın var. Şu anda hem havadan hem karadan bütün imkanlarımızla müdahale ediyoruz. Gördüğünüz gibi ciddi bir rüzgar var. Maalesef hava çok sıcak. Şu anda 2 uçak, 5 helikopterle havadan ve bütün araçlarımızla karadan müdahalemiz devam ediyor. En kısa sürede kontrol altına almaya gayret gösteriyoruz, Allah'ın izniyle kontrol altına alacağız inşallah. Şu ana kadar 6 evi tahliye ettik, 100 büyükbaş hayvanı da tahliye ettik. Eğer tehlike arz edecek olursa, evlere yaklaşma durumunda diğer yerlerde de bu uygulamayı yaparız" dedi. (DHA)





