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  4. Saat verdiler... 'Hava değişmeye başlıyor' deyip duyurdular "İlçe bazlı mini elektrik fırtınaları yaşanabilir" Meteoroloji'den son dakika 1 - 5 Eylül hava durumu

Saat verdiler... 'Hava değişmeye başlıyor' deyip duyurdular "İlçe bazlı mini elektrik fırtınaları yaşanabilir" Meteoroloji'den son dakika 1 - 5 Eylül hava durumu

31.08.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalar yurt genelinde etkisini sürdürürken çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Öte yandan Hava Forum, bu gece 4'ten sonra havanın değişmeye başlayacağını belirtip İstanbul için elektrik fırtınalarını işaret etti. Peki, ne zaman yağmur yağacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika 1 Eylül - 5 Eylül hava durumu tahminleri...

Saat verdiler... 'Hava değişmeye başlıyor' deyip duyurdular "İlçe bazlı mini elektrik fırtınaları yaşanabilir" Meteoroloji'den son dakika 1 - 5 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda sıcak havaların etkisini sürdüreceği ancak çok sayıda ilde hafta sonundan itibaren sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Öte yandan Hava Forum ise yaptığı paylaşımda bu gece 4'ten itibaren havanın değişmeye başlayacağını belirterek cuma sabahı İstanbul'da ilçe bazlı mini elektrik fırtınaları yaşanabileceğini kaydetti. Yağmur beklentisine ilişkin de tahminler paylaşıldı.

"HAVA DEĞİŞMEYE BAŞLIYOR"

Hava Forum'un paylaşımında "İstanbullular müjde! Bu gece 4'ten sonra hava değişmeye başlıyor. Cuma sabahı megakentte ilçe bazlı mini elektrik fırtınaları yaşanabilir. Elektriklenme ile birlikte yerel olarak cuma sabah ve öğlen yağmur da bekliyoruz. Cumartesi de poyraz rüzgarımız da gelecek. Takipteyiz." ifadeleri yer aldı.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

A2

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

A3

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

A4

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 37°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 31°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ezurum'un kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

1 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ

1

2 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ

2

3 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ

3

4 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ

4

5 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ

5

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hava durumu meteoroloji yağmur yağış

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