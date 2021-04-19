Saatlerce dayak yediği sanıkların serbest bırakılmasına tepki gösterdi

Kentte bir balıkçının yanında çalıştıktan sonra ayrılarak başka bir işe başlayan Şükrü Can Kahvecigil, 7 Mart günü alacağı 200 liranın ödeneceği gerekçesiyle eski işvereni Akif A. ve A.S. tarafından çağrıldı. Parasını alma umuduyla balıkçının yanına giden Şükrü Can Kahvecigil, Akif A. ve A.S.'nin isteği üzerine pazarda akşama kadar çalıştı. Pazar tezgahını toplayan Akif A., A.S. ve Şükrü Can Kahvecigil daha sonra kent merkezindeki dükkana gitti. Burada iddiaya göre Akif A. ve A.S. içki içeceklerini, Şükrü Can Kahvecigil'e de içmesini teklif etti. Önce kabul etmeyen daha sonra ısrarlar üzerine iki bardak içki içen Şükrü Can Kahvecigil, Akif A. ve A.S.'ye parasını verip vermeyeceklerini sordu. Öfkelenen Akif A. ve A.S., genci dövmeye başladı. Dükkanın kapılarını kapatan Akif A. ve A.S., saat 00.30'dan, saat 05.30'a kadar genci dinlene dinlene sopalarla dövdü. Sabah saatlerine kadar dayak yiyen genç, elini yüzünü yıkama bahanesi ile izin istedi ve kapı açılınca kaçarak yakındaki alışveriş merkezinin güvenlik görevlisinden yardım istedi. Dayaktan kurtularak hastanede tedaviye alınan Şükrü Can Kahvecigil'in yapılan kontrollerde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlendi. Şükrü Can K., bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

4 BİN TL ÜZERİNDEN ÇIKTI Hastaneden çıktıktan sonra polis merkezine giden Şükrü Can Kahvecigil, şüphelilerden şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren Akif A. ile A.S., olay günü uykuya daldıklarında dükkanın önünde duran Akif A.'nın aracında, torpido gözünde poşette bulunan 4 bin TL'nin çalındığını, Şükrü Can Kahvecigil'in üzerini aradıklarını paranın kendisinde çıkması üzerine sopalarla darbettiklerini anlattı. Polis ekipleri Akif A. ile A.S.'nin çırağı Y.A.'nın da ifadesine başvurdu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Akif A. tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede Akif A. ile A.S.’nin 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', Şükrü Can K.’nin ise 'haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle gece vakti hırsızlık' suçundan cezalandırılması istendi.