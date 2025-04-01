Sabah rutinini anlat, sana gün boyu verimli olmanı sağlayacak bir tüyo verelim!
Güne nasıl başladığın, günün devamının nasıl olacağını belirler! Sabahları yaptığın rutinler, enerjin ve odaklanma seviyen genel motivasyonun ile doğrudan ilgilidir. Peki, senin sabah alışkanlıkların ne kadar verimli? Gelin, beraber sabahınızı verimli kılacak tüyoyu bulalım!
01.04.2025 13:27
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Sabah rutinini anlat, sana gün boyu verimli olmanı sağlayacak bir tüyo verelim!
1/7
O halde rutine en baştan başlayalım! Sabahları saat kaçta uyanırsın?
Kimse uyanmamışken, saat 5 ila 7 arasında uyanırım.
Normal saat aralığında kalkarım, 7 ila 9 diyebiliriz.
Uykuya yenik düşerim. 11'den sonra kalkarım.
Düzensizdir. Bazen erken bazen geç...
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Peki, gözünü açtın! İlk yaptığın şey ne olur?
Kahvesiz güne başlayamam!
Bir güzel esner, enerjimi alırım.
Telefona bakarım...
Alarmı kapatır, uyumaya devam ederim.
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Kahvaltı kültürünün değiştiğini görüyoruz... Sen kahvaltı yapan biri misin?
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Artık işinin başına geçme zamanı! Sabahları odak seviyen ne durumda oluyor?
Genellikle yorgun olurum, odaklanmam zor olur.
Sabahları zihnim kapalı olur...
Sabahları en verimli olduğum zaman dilimidir!
Biraz zaman geçtikten sonra toparlanırım.
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Peki, sabahları tercih ettiğin içecek türünden bahseder misin?
Çay, kahve
Taze sıkılmış meyve suyu
Su
Gazlı içecekler
6/7
Gününü planlamayı sever misin yoksa akışta yaşayan biri misin?
Plan ve program ile günümü düzenlerim.
Sık sık yaparım ama bazı günler akışa bırakırım.
Akışta kalmayı seviyorum. Karmaşık bir zaman ise plan yaparım.
Plan yapmaya çalışırım ama uyamam.
7/7
Son olarak! Sabahları kendine vakit ayırabiliyor musun?
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