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  4. Sabaha kadar sürdü! KYK yurdundan çıkarılan 4 öğrenciye arkadaşları destek verdi

Sabaha kadar sürdü! KYK yurdundan çıkarılan 4 öğrenciye arkadaşları destek verdi

28.09.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de KYK kız öğrenci yurdunda geçici olarak kalan 4 öğrencinin asillerin gelmesiyle çıkartılmasına bir grup tepki gösterdi. Yurdun önüne gelen Vali Mehmet Ali Özkan, karara tepki gösteren grupla görüşerek "Tunceli olarak sizler için buradayız ve çalışıyoruz. Pertek ilçemizde sizin için il özel idare hizmet binasını yurda çevirdik" dedi.

Sabaha kadar sürdü! KYK yurdundan çıkarılan 4 öğrenciye arkadaşları destek verdi

Atatürk Mahallesi'ndeki KYK kız öğrenci yurdunda geçici olarak kalan 4 öğrenci, dün saat 22.00 sıralarında asil listedeki öğrencilerin gelmesiyle buradan çıkartıldı. Öğrenciler öğretmenler tarafından otele yerleştirilirken, bir grup kararı protesto etti.

VALİ ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Gece saatlerinde öğrencilerin eylem yaptığı yurdun önüne Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Gençlik Spor Müdürü Abdulselam Er geldi. 'Evlatlarım' diyerek öğrencilere seslenen Vali Özkan "Sizler, benim çocuklarım, evlatlarımızsınız. Kiminiz 10 gün, kiminiz de 20 gün önce memleketimize geldiniz. Tunceli küçük ve saygın bir memleket. Lütfen etrafta evler var; insanları rahatsız etmeyelim, sabah işe giden ve hastası olan insanlar var. Tunceli olarak sizler için buradayız ve çalışıyoruz. Pertek ilçemizde sizin için il özel idare hizmet binasını yurda çevirdik. 20 gün sonra da başka bir yurdumuz tamamlanacak ve onun kapasitesi 300. Bizim yedekte olan kız öğrencimiz toplamda 200" dedi. Bir süre valiyle görüşen öğrenciler, eylemlerine devam etti.

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ERKEK ÖĞRENCİLER DE DESTEK VERDİ

KYK erkek öğrenci yurdunda kalan öğrenciler de kız öğrencilere destek için yürüyüş yapıp yurdun önüne geldi. Öğrenciler, sabah saatlerinde dağıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
KYK Tunceli
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