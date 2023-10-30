HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sabahları yorgun kalkıyorsanız dikkat! Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız

Sabahları yorgun kalkıyorsanız dikkat! Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız

30.10.2023 07:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her akşam vaktinde yatmanıza ve yeterli uyku aldığınızı düşünmenize karşın sabahları yorgun bir şekilde uyanıyorsanız neden, vitamin eksikliği olabilir. Uzmanlar, uykusuzluğa neden olabilen 5 vitamin eksikliğine dikkat çekip tüketmeniz gereken besinleri açıkladı.

Sabahları yorgun kalkıyorsanız dikkat! Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız

En verimli uyku saatleri 23.00-03.00 arasıdır. Yetişkin bir insanın ortalama 6-8 saat uyuması gerektiğini belirten uzmanlar buna karşın sabahları enerjik şekilde uyanmayan kişiler için çarpıcı bir uyarıda bulundu. Yorgunluğun ve uykulu hissetmenin asıl nedeni vitamin eksikliği olabilir. İşte vitamin eksikliği için tüketmeniz gereken yiyecekler...

0

UYKU SÜRECİNİN KALİTESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYORLAR!

Bedenin sağlıklı işleyişini sürdürmesi için vitaminler son derece önemlidir. Her bir vitaminin vücutta farklı bir işlevi vardır. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre; bazı vitaminler bilhassa uyku sürecinin kalitesinde önemli rol oynar.

44

YORGUNLUĞUNUZUN SEBEBİ BU OLABİLİR

Güne yorgun ve uykusuz başlıyorsanız B12 vitamini, D, C, B6 ya da E vitamini eksikliği ekiyor olabilirsiniz.

1

DÜZENLİ ŞEKİLDE ALMAYA ÖZEN GÖSTERİN!

B12 vitamini vücutta sentezlenmesi zor olduğuu için dışarıdan alınması gerekir. Kırmızı kan hücrelerinin işlevi, sinir sistemi ve hücre metabolizması sağlığı gibi bişrçok konuda etkili olan B12 vitamini itamini sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur.

İşte B12 vitamini içeren besinler:

Karaciğer, dalak gibi sakatatlar,
Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri,
Alabalık, ringa, uskumru ve ton balığı,
Süt, yoğurt, peynir,
Yumurta.

89

UYKU HORMONU OLARAK BİLİNİYOR, AMA EKSİK OLDUĞUNDA...

Güne yorgun başlayarın D vitamini eksikliği olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, uyku hormonu olarak bilinen melatonin yapımında rol oynaması nedeniyle son derece önemli olduğunu vurguladı.

D vitamini alabileceğiniz besinler:

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt,
Tereyağı,
Ton balığı,
Somon,
Balık yağı,
Mantar,
Maydanoz,
Yonca.

00

SEROTON ÜRETİMİNE YARDIMCI OLUYOR

B6 vitamini uykusuzluk üzerinde etkili olduğu bilinen önemli kaynaklardandır. B6 vitamini serotonin üretimini sağlar.

B6 vitamini içeren gıdalar:

Kuru baklagiller, özellikle de nohut.
Kırmızı ve beyaz et.
Süt ve ürünleri.
Balık ve deniz ürünleri.
Yumurta.
Havuç, ıspanak, bezelye, tatlı patates, karnabahar.
Muz ve avokado.
Kabuklu kuru yemişler.

1001

BU BESİNLERİ TÜKETİN, FARKI GÖRÜN

Vücutta E vitamini olmadığı takdirde uyku kalitesinde ve süresinde sorunlar yaşanabiliyor. Uzmanlar E vitamini açısından zengin gıdalar arasında avokado, ayçiçeği ve soya yağı, ayçiçeği çekirdeği, badem, buğday tohumu yağı, fıstık, fıstık ezmesi, ıspanak, kabak, kanola yağı, kara lahana, kırmızı biber, kuşkonmaz, mango pancar yeşillikleri, yer fıstığı ve zeytinyağı olduğunu belirtiyor.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Adliyede bankacı kadını tuvalete kilitleyip cinsel saldırıda bulunduİstanbul'da iğrenç olay! Adliyede bankacı kadını tuvalete kilitleyip cinsel saldırıda bulundu
Küçük çocuk 8'inci kattan düşüp öldüKüçük çocuk 8'inci kattan düşüp öldü
Bulgular paylaşıldı, dünyaya böyle duyurdular: 'Saldırı kasıtlı yapıldı' Bulgular paylaşıldı, dünyaya böyle duyurdular: 'Saldırı kasıtlı yapıldı'
Anahtar Kelimeler:
uykusuzluk yorgunluk sabah uykusuzluğa ne iyi gelir yorgunluk nasıl geçer? yorgunluğa ne iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.