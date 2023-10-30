Sabahları yorgun kalkıyorsanız dikkat! Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız

En verimli uyku saatleri 23.00-03.00 arasıdır. Yetişkin bir insanın ortalama 6-8 saat uyuması gerektiğini belirten uzmanlar buna karşın sabahları enerjik şekilde uyanmayan kişiler için çarpıcı bir uyarıda bulundu. Yorgunluğun ve uykulu hissetmenin asıl nedeni vitamin eksikliği olabilir. İşte vitamin eksikliği için tüketmeniz gereken yiyecekler...

UYKU SÜRECİNİN KALİTESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYORLAR!

Bedenin sağlıklı işleyişini sürdürmesi için vitaminler son derece önemlidir. Her bir vitaminin vücutta farklı bir işlevi vardır. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre; bazı vitaminler bilhassa uyku sürecinin kalitesinde önemli rol oynar.

YORGUNLUĞUNUZUN SEBEBİ BU OLABİLİR

Güne yorgun ve uykusuz başlıyorsanız B12 vitamini, D, C, B6 ya da E vitamini eksikliği ekiyor olabilirsiniz.

DÜZENLİ ŞEKİLDE ALMAYA ÖZEN GÖSTERİN!

B12 vitamini vücutta sentezlenmesi zor olduğuu için dışarıdan alınması gerekir. Kırmızı kan hücrelerinin işlevi, sinir sistemi ve hücre metabolizması sağlığı gibi bişrçok konuda etkili olan B12 vitamini itamini sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur.

İşte B12 vitamini içeren besinler:

Karaciğer, dalak gibi sakatatlar,

Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri,

Alabalık, ringa, uskumru ve ton balığı,

Süt, yoğurt, peynir,

Yumurta.

UYKU HORMONU OLARAK BİLİNİYOR, AMA EKSİK OLDUĞUNDA...

Güne yorgun başlayarın D vitamini eksikliği olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, uyku hormonu olarak bilinen melatonin yapımında rol oynaması nedeniyle son derece önemli olduğunu vurguladı.

D vitamini alabileceğiniz besinler:

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt,

Tereyağı,

Ton balığı,

Somon,

Balık yağı,

Mantar,

Maydanoz,

Yonca.

SEROTON ÜRETİMİNE YARDIMCI OLUYOR

B6 vitamini uykusuzluk üzerinde etkili olduğu bilinen önemli kaynaklardandır. B6 vitamini serotonin üretimini sağlar.

B6 vitamini içeren gıdalar:

Kuru baklagiller, özellikle de nohut.

Kırmızı ve beyaz et.

Süt ve ürünleri.

Balık ve deniz ürünleri.

Yumurta.

Havuç, ıspanak, bezelye, tatlı patates, karnabahar.

Muz ve avokado.

Kabuklu kuru yemişler.

BU BESİNLERİ TÜKETİN, FARKI GÖRÜN

Vücutta E vitamini olmadığı takdirde uyku kalitesinde ve süresinde sorunlar yaşanabiliyor. Uzmanlar E vitamini açısından zengin gıdalar arasında avokado, ayçiçeği ve soya yağı, ayçiçeği çekirdeği, badem, buğday tohumu yağı, fıstık, fıstık ezmesi, ıspanak, kabak, kanola yağı, kara lahana, kırmızı biber, kuşkonmaz, mango pancar yeşillikleri, yer fıstığı ve zeytinyağı olduğunu belirtiyor.





