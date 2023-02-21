Şaban ayı duaları ve ibadetleri nelerdir? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Şaban ve üç aylar duası!

Şaban ayı duaları ve ibadetleri ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Şaban ayı duaları ve ibadetlerini araştırıyor. İşte, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Şaban ve üç aylar duası...

ŞABAN AYI DUALARI VE İBADETLERİ

Şaban ayı, üç ayların ikinci ayıdır. Şaban ayıa özel bir ibadet şekli bulunmamaktadır. İsteyenler oruç tutabilmektesir.

Hz. Muhammed, Şaban ayı için "Ümmetimin ayı" ifadesini kullanmıştır.

Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini belirterek Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğini vurguluyor.

ŞABAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ!

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:



Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

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Subhânallâhi'l-Latîf.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:



Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

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Subhânallâhi'r-Razzâk.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:



Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

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Subhânallâhi'l-Azîz.

ŞABAN AYI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar diye bilinen Recep Şaban ve Ramazan aylarının dinimizde ayrı bir değeri ve önemi vardır. Bu aylar içerisinde dört adet Kandil gecesi bulunmaktadır. Bu da bize bu ayların önemi anlatmaktadır. Bu ayların ikincisi mübarek Şaban ayıdır.

Rasül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üç aylarda: "Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel; Müsned) diye dua ederek; üç aylara yetişme sevincini, rahmet ayı Ramazana ulaşma özlemini, hasretini ve bu aya kavuşabilme iştiyakını her mü'minin gönlünde devamlı diri tutmasını istiyor.

Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Receb şehrullahdır. Şa'ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.

Peygamber (sav) Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu’l-Hafa,2 / 9.)

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kutsiyetini dile getirmişlerdir Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur’ân ayı olan Ramazan’dan dolayı idi.

