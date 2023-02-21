HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şaban ayı duaları ve ibadetleri nelerdir? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Şaban ve üç aylar duası!

Şaban ayı duaları ve ibadetleri nelerdir? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Şaban ve üç aylar duası!

21.02.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban ayı duaları ve ibadetleri merak konusu oldu. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Ramazan ayının habercisi olan bu özel aya ilişkin 'Benim ayım' ifadesini kullanmıştır. Peki, Şaban ayı duaları ve ibadetleri nelerdir? İşte, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Şaban ve üç aylar duası...

Şaban ayı duaları ve ibadetleri nelerdir? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Şaban ve üç aylar duası!

Şaban ayı duaları ve ibadetleri ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Şaban ayı duaları ve ibadetlerini araştırıyor. İşte, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Şaban ve üç aylar duası...

ŞABAN AYI DUALARI VE İBADETLERİ

Şaban ayı, üç ayların ikinci ayıdır. Şaban ayıa özel bir ibadet şekli bulunmamaktadır. İsteyenler oruç tutabilmektesir.

Hz. Muhammed, Şaban ayı için "Ümmetimin ayı" ifadesini kullanmıştır.

Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini belirterek Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğini vurguluyor.

ŞABAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ!

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'l-Latîf.

tesbih çekmek 3

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'r-Razzâk.

tesbih çekmek 2

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'l-Azîz.

tesbih çekmek 4

ŞABAN AYI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar diye bilinen Recep Şaban ve Ramazan aylarının dinimizde ayrı bir değeri ve önemi vardır. Bu aylar içerisinde dört adet Kandil gecesi bulunmaktadır. Bu da bize bu ayların önemi anlatmaktadır. Bu ayların ikincisi mübarek Şaban ayıdır.

Rasül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üç aylarda: "Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel; Müsned) diye dua ederek; üç aylara yetişme sevincini, rahmet ayı Ramazana ulaşma özlemini, hasretini ve bu aya kavuşabilme iştiyakını her mü'minin gönlünde devamlı diri tutmasını istiyor.

Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Receb şehrullahdır. Şa'ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.

Peygamber (sav) Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu’l-Hafa,2 / 9.)

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kutsiyetini dile getirmişlerdir Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur’ân ayı olan Ramazan’dan dolayı idi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin için korkutan uyarı! '6 ve üzeri depremde...'Mersin için korkutan uyarı! '6 ve üzeri depremde...'
Hatay'da peş peşe iki büyük deprem: AFAD uyarıyı geri çektiHatay'da peş peşe iki büyük deprem: AFAD uyarıyı geri çekti
Erdoğan yeni kararları duyurdu! 3 ey ertelendi... Erdoğan yeni kararları duyurdu! 3 ey ertelendi...
Anahtar Kelimeler:
Hz. Muhammed şaban ayı

En Çok Okunan Haberler

Tek tek anlattı spiker de kendini tutamadı! 'Vay anasını'

Tek tek anlattı spiker de kendini tutamadı! 'Vay anasını'

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor

'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor

Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı!

Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı!

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Bahçeli'den 'İstanbul depremi' mesajı: "Tek seçenek! Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı"

Bahçeli'den 'İstanbul depremi' mesajı: "Tek seçenek! Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı"

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.