HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ŞABAN AYI tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman kılınır? Diyanet'e göre Şaban ayında adım adım tesbih namazı kılınışı!

ŞABAN AYI tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman kılınır? Diyanet'e göre Şaban ayında adım adım tesbih namazı kılınışı!

21.02.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesbih namazı kılınışı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İslam peygamberi Hazreti Hz. Muhammed, Ramazan ayının habercisi olan bu özel aya ilişkin 'Benim ayım' ifadesini kullanmıştır. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman kılınır? Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Şaban ayında adım adım tesbih namazı kılınışı..

ŞABAN AYI tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman kılınır? Diyanet'e göre Şaban ayında adım adım tesbih namazı kılınışı!

Tesbih namazının kılınışı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 21 Şubat 2023 Salı günü Şaban ayının ilk günü olması nedeniyle internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. "Şaban ayında tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman kılınır?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Diyanet'e göre adım adım tesbih namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Bu ayın birinci gecesinde, her rek'atte bir Fâtiha,ve zammı sure olarak da üç Âyetü'l-Kürsî okuyarak bir tesbih namazı kılınır.

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Tesbih namazı 4 rek'attir. Tesbih namazında 300 kez şu tesbih okunur:

Sübhanellahi velhamdü lillahi velaa ilaahe illallahü vellahü ekber velaa havle velaa kuvvete illaa billaahil aliyyil azıym.

İşte okunacaklar:

15 kere Sübhaneke' den sonra(Fatiha'dan önce),
10 kere Zamm-ı süreden sonra,
10 kere rukuda,
10 kere rukü'den kalkınca ayakta,
10 kere birinci secde'de,
10 kere iki secde arasındaki oturmada(celsede),
10 kere ikinci secde'de
Bu birinci rek'atte okunan tesbihlerin adedi 75'tir.

İkinci rek'atte aynı sıralama ile yine 75 def'a okunur.

Üçüncü ve dördüncü rek'atler'de böyle kılınır.

Namaz bittikten sonra dua edilir.

ŞABAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ!

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'l-Latîf.

tesbih çekmek 3

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'r-Razzâk.

tesbih çekmek 2

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'l-Azîz.

tesbih çekmek 4

ŞABAN AYI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar diye bilinen Recep Şaban ve Ramazan aylarının dinimizde ayrı bir değeri ve önemi vardır. Bu aylar içerisinde dört adet Kandil gecesi bulunmaktadır. Bu da bize bu ayların önemi anlatmaktadır. Bu ayların ikincisi mübarek Şaban ayıdır.

Rasül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üç aylarda: "Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel; Müsned) diye dua ederek; üç aylara yetişme sevincini, rahmet ayı Ramazana ulaşma özlemini, hasretini ve bu aya kavuşabilme iştiyakını her mü'minin gönlünde devamlı diri tutmasını istiyor.

Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Receb şehrullahdır. Şa'ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.

Peygamber (sav) Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu’l-Hafa,2 / 9.)

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kutsiyetini dile getirmişlerdir Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur’ân ayı olan Ramazan’dan dolayı idi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defne Belediye Başkanı: 'Bittik! Psikolojimiz kötü'Defne Belediye Başkanı: 'Bittik! Psikolojimiz kötü'
Hatay'daki depremler sonrası peş peşe açıklamalar! Bakan Soylu acı haberi duyurduHatay'daki depremler sonrası peş peşe açıklamalar! Bakan Soylu acı haberi duyurdu
Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralıŞanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Tesbih namazı tesbih namazı kaç rekat tesbih namazı kılınışı tesbih namazı nasıl kılınır

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da peş peşe depremler! Naci Görür ve Oktan Tüysüz'den ilk açıklama

Hatay'da peş peşe depremler! Naci Görür ve Oktan Tüysüz'den ilk açıklama

Hatay'daki deprem araç kamerasında!

Hatay'daki deprem araç kamerasında!

Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmedi

Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmedi

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'daki depremler sonrası peş peşe açıklamalar! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

Hatay'daki depremler sonrası peş peşe açıklamalar! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.