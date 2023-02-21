ŞABAN AYI tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman kılınır? Diyanet'e göre Şaban ayında adım adım tesbih namazı kılınışı!

Tesbih namazının kılınışı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 21 Şubat 2023 Salı günü Şaban ayının ilk günü olması nedeniyle internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. "Şaban ayında tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman kılınır?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Diyanet'e göre adım adım tesbih namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Bu ayın birinci gecesinde, her rek'atte bir Fâtiha,ve zammı sure olarak da üç Âyetü'l-Kürsî okuyarak bir tesbih namazı kılınır.

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Tesbih namazı 4 rek'attir. Tesbih namazında 300 kez şu tesbih okunur:

Sübhanellahi velhamdü lillahi velaa ilaahe illallahü vellahü ekber velaa havle velaa kuvvete illaa billaahil aliyyil azıym.

İşte okunacaklar:

15 kere Sübhaneke' den sonra(Fatiha'dan önce),

10 kere Zamm-ı süreden sonra,

10 kere rukuda,

10 kere rukü'den kalkınca ayakta,

10 kere birinci secde'de,

10 kere iki secde arasındaki oturmada(celsede),

10 kere ikinci secde'de

Bu birinci rek'atte okunan tesbihlerin adedi 75'tir.

İkinci rek'atte aynı sıralama ile yine 75 def'a okunur.

Üçüncü ve dördüncü rek'atler'de böyle kılınır.

Namaz bittikten sonra dua edilir.

ŞABAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ!

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:



Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'l-Latîf.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:



Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'r-Razzâk.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:



Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'l-Azîz.

ŞABAN AYI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar diye bilinen Recep Şaban ve Ramazan aylarının dinimizde ayrı bir değeri ve önemi vardır. Bu aylar içerisinde dört adet Kandil gecesi bulunmaktadır. Bu da bize bu ayların önemi anlatmaktadır. Bu ayların ikincisi mübarek Şaban ayıdır.

Rasül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üç aylarda: "Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel; Müsned) diye dua ederek; üç aylara yetişme sevincini, rahmet ayı Ramazana ulaşma özlemini, hasretini ve bu aya kavuşabilme iştiyakını her mü'minin gönlünde devamlı diri tutmasını istiyor.

Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Receb şehrullahdır. Şa'ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.

Peygamber (sav) Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu’l-Hafa,2 / 9.)

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kutsiyetini dile getirmişlerdir Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur’ân ayı olan Ramazan’dan dolayı idi.

