Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri 2022! Şaban ayı ibadetleri nelerdir? Şaban ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir?

Şaban ayı 4 Mart Cuma günü idrak edilecek. Şaban ayında hangi zikirlerin ve ibadetlerin yapıldığı vatandaşlar tarafından hızla araştırılmaya başlandı. Üç ayların mübarek aylarından biri sayılan Şaban ayında tüm Müslümanlar namaz kılıp, oruç tutarak ve bol bol dua ederek geçirecek. Bu mübarek günlerin gündüz vakitlerinde tutulan oruçlar, akşam da dua ve zikirlere dökülecek. Şaban ayı zikirleri ve tesbihlerine dair detayları haberimizde işledik...

ŞABAN AYI ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ NELERDİR?

Şaban ayına girdiğimiz şu günlerde en çok araştırılan konuların başında zikirler ve tesbihler gelmektedir. İşte Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri;

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Aynı zamanda Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Aziz"

Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzag" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

ŞABAN AYININ İLK 10 GÜNÜNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Allahümme barik lena fî Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil Kur'an.

100 kere: Subhânallâhi'l-Latİf Celle şanüh.

ŞABAN AYININ İKİNCİ 10 GÜNÜNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Allâhümme bârik lena fî Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vehtimlenâ bil-iman ve yessirlena bil Kur'an.

100 kere: Subhanallâhi'r-Razzak Celle şanüh.

ŞABAN AYININ ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Allâhümme barik lena fî Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazân vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil Kur'an.

100 kere: Subhânallahi'l-Aziz Celle şanüh

