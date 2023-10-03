Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 7 milyon 552 bin lira

Ticaret Bakanlığına bağlı Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, Dubai Havalimanı’ndan gelen yabancı uyruklu bir şüpheliyi yakın takibe alındı. Yapılan pasaport kontrolleri neticesinde Türkiye'ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit edilen şüphelinin valizleri kontrol amaçlı x-ray taramasından geçirdi. Arama işlemlerinde şüphelinin valizlerinde herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen üst aramasında ise şüphelinin giydiği varis çoraplarına gizlenmiş halde orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 adet kol saati tespit edildi. Piyasa değeri 7 milyon 552 bin Türk Lirası değerinde olan lüks saatlere el konuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

(DHA)

