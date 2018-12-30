Sabiha Gökçen'de yılbaşı yoğunluğu

ANIL UÇAN/ İSTANBUL, (DHA)- Yeni yıla farklı ülke ve şehirlerde girmek isteyen vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Güvenlik kontrollerinden geçerek terminale giren yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini tamamladı. Yolcuların terminal binasına gelmelerinden itibaren yoğunluğun daha da arttığı havalimanında, kontuarlarda ve pasaport kontrollerinde zaman zaman yoğunluk oluştu. Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG tarafından alınan önlemler sayesinde terminallerdeki yolcu akışında ve seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadı.

BU YIL 34 MİLYON YOLCUYU GEÇMEK HEDEFLENİYOR

Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, bu yılın ilk 11 ayında yolcu sayısının yüzde 13 artırılarak 31 milyon yolcu rakamına ulaşıldığı, havalimanının geçen yılın tamamında elde ettiği 31 milyon yolcu rakamına 2018 yılının ilk 11 ayında ulaştığı ve yıl sonunda 34 milyon yolcu sayısını geçmeyi hedeflediği bildirildi.



