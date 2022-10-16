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Sabıkası yaşının 1,5 katı çıktı! Yakalanmamak için yaptığı kurnazlık ise hayrete düşürdü

16.10.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşının 1,5 katı sabıkası olan hırsızlık zanlısı herkesi şaşırttı. Denizli’de daha önce 8 farklı hırsızlık olayından gözaltına alınan P.B isimli şüpheli, yapılan başarılı operasyonla bir evin çatısında saklanırken yakalandı. 17 yaşındaki şüphelinin toplam 26 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adeta suç makinesi olan şüphelinin yakalanmamak için yaptığı liste kurnazlığı ise 'pes' dedirtti.

Sabıkası yaşının 1,5 katı çıktı! Yakalanmamak için yaptığı kurnazlık ise hayrete düşürdü

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, il genelinde yapılan başarılı çalışmalarına yaşının 1,5 katı sabıkası olan hırsızlık zanlısını yakalamayı da ekledi. Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde daha önce 8 farklı hırsızlık olayında gözaltına alınan ve yakalanmamak için Jandarma Suç Arama Timlerine (JASAT) ait araçların listesini çıkarıp kurnazlığıyla 'pes' dedirten P.B. (17) bu sefer de araç çaldı. İhbar üzerine JASAT dedektifleri ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha yaşı reşit olmayan suç makinesini yakalamak için kolları sıvadı.

BİR EVİN ÇATISINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Birçok bölgede P.B.’nin izini süren ekiplerin titiz çalışmaları sonuç verdi. Ekipler, P.B.’nin saklandığı yeri tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda P.B., bir evin çatısında saklanırken kıskıvrak yakalandı.

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İfadesi alınmak üzere karakola götürülen P.B., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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SABIKASI YAŞININ 1,5 KATI

P.B.’nin 10 ev ve iş yerinden hırsızlık, 10 hırsızlık, 4 motosiklet ve bisiklet hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık, 1 motorlu taşıt hırsızlığı olmak üzere toplam 26 suç kaydı olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli zanlı
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