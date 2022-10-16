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Hırsızlık şüphelisi yakalanacağını anladı, uyuyor numarası yaptı! Polisi görünce verdiği tepki olay oldu

16.10.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da hırsızlık şüphelisi Abdulkadir Y. 74 yaşındaki Hasan Yılmaz’ın evinin depo kısmına girdi. Şüpheli yakalanacağını anlayınca depoda bulunan malzemelerin arasına yatarak uyuma numarası yaptı. olis ekiplerini karşısında gören Abdulkadir Y. “Ben neredeyim?” diyerek tepki gösterdi.

Hırsızlık şüphelisi yakalanacağını anladı, uyuyor numarası yaptı! Polisi görünce verdiği tepki olay oldu

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Harran Sokak üzerinde bulunan Hasan Yılmaz’a ait 2 katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler kilitli haldeki depo kapısının pencere kısmında hasar olduğunu tespit etti. Hasan Yılmaz’ı uyandırarak bilgilendiren ekipler, deponun kapısını anahtar ile açtı. Depoda inceleme yapan ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdulkadir Y.’nin yattığını gördü.

“BEN NEREDEYİM?”

Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı. Bir süre sonra ayağa kaldırılan Abdulkadir Y., polis ekiplerine “Ben neredeyim?” dedi.

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Şaşkınlığını gizleyemeyen ev sahibi Yılmaz ise deposunda yatan şüpheliyi görünce “Nasıl girmiş bu buraya.” diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda “Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum.” açıklamasında bulundu.

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Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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