Sabire Aydemir kimdir? Google'da Doodle oldu! Veteriner hekim Sabire Aydemir aslen nereliydi, ne zaman öldü?

Google tarafından doodle olan Sabire Aydemir'e TBMM Türkiye Cumhuriyeti ilk kadın veteriner hekimi plaketi verilmiştir. Türkiye'nin ilk kadın veteriner olarak günümüzde dahi kendisinden söz ettiren Sabire Aydemir, Ankara Üniversitesi mezunudur.

SABİRE AYDEMİR KİMDİR?

Sabire Aydemir, 1 Şubat 1910 tarihinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu İnebolu'da, ortaöğrenimini Erenköy Kız Lisesi'de 1933 senesinde tamamlamıştır. Doktor olmak isterken o yıl ilk olarak veteriner fakültesine kız öğrencilerin alınacağını öğrenmesi üzerine hayvanlara olan sevgisi nedeniyle de veteriner hekimliği seçmiştir.

Beş yıllık eğitimin ardından 1937 senesinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin sonrasında Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl daha çalışmıştır.

Sonra Bakteriyoloji Mütehassısı (uzmanı) unvanını elde etmiştir. Bakteriyolog Veteriner hekim olarak İstanbul Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü; Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde görev almıştır.

Gönüllü olarak Anadolu'ya tayinini istemiştir. Sonra görev yaptığı Samsun Atakum'da bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden Bakteriyoloji Mütehassısı Kuduz Laboratuvarı şefi olarak emekli olmuştur.

SABİRE AYDEMİR NE ZAMAN ÖLDÜ?

İngilizce ve Almanca bilen Sabire Aydemir, ayrıca bir kız bir erkek çocuk annesiydi. Ankara'da 4 Temmuz 1991 yılında 81 yaşında hayatını kaybetmiştir.

