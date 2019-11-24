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"Sabret" öğretmen mesleğini özlüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen Sabret Arıcı, mesleğini ve öğrencilerini unutamıyor - Arıcı: "Keşke o çocukların güzel konuşmalarını, candan davranışlarını hala izleyebilseydim. Tekrar dünyaya gelsem gene öğretmen olurum, başka bir meslek düşünmem. Rüyalarımda hep okulda oldum. Sağlığım el verse, gel deseler yine koşa koşa giderim"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Kapaklı'da yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen Sabret Arıcı, öğrencilerini ve mesleğini unutamıyor.

Çerkezköy ve Kapaklı'daki ilk kadın öğretmenlerden biri olan Arıcı, eğitim hayatında binlerce başarılı öğrenci yetiştirdi.

Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği öğretmenlik öğretmenlik mesleğine 1958 yılında başladığını anlattı.

Tekirdağ ve İstanbul'da yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olduğunu aktaran Arıcı, gelen davet üzerine ücretli öğretmenlik yaparak mesleğine devam ettiğini vurguladı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle çok sevdiği mesleğinden ayrılmak zorunda kaldığını vurgulayan Arıcı, şunları dile getirdi:

"Keşke daha çalışabilseydim. Keşke o çocukların güzel konuşmalarını, candan davranışlarını hala izleyebilseydim. Tekrar dünyaya gelsem gene öğretmen olurum, başka bir meslek düşünmem. Rüyalarımda hep okulda oldum. Sağlığım el verse, gel deseler yine koşa koşa giderim. O kadar mesleğimi seviyorum. Genç arkadaşlarımın da canla başla sarılmalarını diliyorum. Bizim sistemimiz eğitim başta olmak üzere öğretimdir. Karşımızdaki çocuğun yarın öbür gün yetiştik olacağını, bize sevgiyle bağlı olmasını, doğaya, çevreye, canlılara duyarlı olmasını öğretmemiz lazım. Bunları yaptığıma şükrediyorum ve çocuklarımdan çok mutluyum. Hepsini tekrar kucaklıyorum. Meslektaşlarıma nice öğretmenler günü diliyorum."

Arıcı'nın eşi Kadir, çocukları Gürcan ve Gülcan Arıcı'da anneleriyle her zaman gurur duyduklarını anlattılar.

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