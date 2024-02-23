Saç boyası nasıl ve ne ile çıkar? Eldeki saç boyası nasıl çıkar? Evde saç boyası çıkarma yöntemleri

Evde saç boyamak, kuaföre vakit bulamadığında veya tasarruf etmek isteyen kadınların sıklıkla tercih ettiği bir eylemdir. Boya yaparken eldiven takmak hem ellerin kirlenmesini hem de kimyasal maddelerin cilde bulaşmasını önler. Saçını evde boyayan kişilerin en çok yaşadığı sorunlardan biri boyanın pek çok faktör nedeniyle tene bulaşmasıdır. Eldiven takmayı unutan veya eldiven takmasına rağmen ellerine boya bulaşanların en çok araştırdığı konu boya lekelerinin nasıl çıkarılacağıdır. Boya lekelerini çıkarmak için ise pek çok yöntem mevcuttur.

Saç boyama işlemleri sırasında ne kadar dikkat edilse de boya farklı alanlara bulaşabilmektedir. Evde saç boyamak oldukça riskli bir işlemdir. Genellikle yüz bölgesine ve kol bölgesine boya bulaştığı görülmektedir. Bulaşan saç boyalarının içeriğinde birçok katkı maddesi olması nedeniyle lekelerin kolayca çıkarılması mümkün olmayabilir. Ancak, doğru ve etkili yöntemlerle saç boyalarını çıkarmak oldukça kolaydır. Bu konu ile başı dertte olan kişilerin en çok araştırdığı saç boyası ne ile çıkar sorusunun yanıtı, arama motorlarında kolaylıkla bulunabilmektedir.

Saç boyası çıkarma işlemi için ihtiyaç duyulan bazı malzemeler bulunur. Cilde bulaşan tüm saç boyalarını çıkarmanın en bilindik yöntemlerinden biri zeytinyağıdır. Saç boyalarından kaynaklanan tüm lekeler zeytinyağından yardım alınarak kolayca temizlenebilir.

Öncelikle zeytinyağı bir pamuk üzerine dökülür ve lekeli olan bölgeler pamuk yardımıyla ovulur. Lekelere sürülen pamukların 3 ile 4 saat aralığında tutulması gerekebilir. Bu işlem lekelerin çıkmasına oldukça etki edecektir.

Eldeki saç boyası nasıl çıkar?

Ellere bulaşan saç boyası nasıl çıkar diyenlerin kullanması gereken bazı malzemeler mevcuttur. Bu işlemler boyanın bulaştığı yerde kalma süresine bağlı olarak uzayabilir. Bu nedenle vakit kaybedilmemelidir. Saç boyasını çıkarmak için öncelikle etkili bir sıvı sabun veya katı sabun kullanmak gerekir. Sabun yardımı ile eller iyice yıkanır. Eğer saç boyası çıkmamışsa eldeki saç boyasını çıkarmak için başka yöntemler kullanmak gerekebilir. Ellere bulaşan saç boyasını çıkarma için bilinen yöntemler şu şekildedir:

Kolonya

Eldeki saç boyası için vakit kaybetmeden kolonya ile silme yolu denenmelidir. Kolonya için erken davranmak gerekir. Eğer saç boyası uzun bir süre beklediyse kolonya etkili olmayabilir.

Diş Macunu

Etkili bir diş macunu ile eldeki lekeyi ovma yöntemiyle saç boyası çıkartılabilir. Diş macunu bu anlamda etkili bir yardımcı olacaktır. El diş macunu ile ovulduktan sonra bir süre beklenir ve durulanır.

Bebe Yağı ve Zeytinyağı

Bebe yağı ve zeytinyağı saç boyasını çıkarmak için etkili yollardan birisidir. Bu iki yağ ayrı ayrı denenebileceği gibi karıştırarak da kullanılabilir. El bu yağlar ile iyice ovulmalıdır. Daha sonra durulanır.

Saç boyası yüzden nasıl çıkar?

Saç boyasını bulaştığı yerden çıkarmak için önce boya hemen ıslak bir bezle ile silinmelidir. Eğer saç boyası kurumuşsa ve beklemişse, yüzdeki saç boyasını çıkarmak için bir yüz temizleyici kullanılır. Yüz temizleyici pamuklu bir bez veya pamuk yardımıyla lekeli bölgeye uygulanır ve ovulur. Bu işlem birkaç kez tekrarlanır. Yüz temizleyici işe yaramazsa, biraz sirke de kullanılabilir. Sirke, saç boyasının kimyasallarını parçalayarak yüzdeki lekelerin kolayca çıkarılmasını sağlar.

Saç boyası kıyafetten nasıl çıkar?

Saç boyası kıyafetten nasıl çıkar sorusunun yanıtı için oldukça pratik çözümler bulunur. Kumaşın türü ne olursa olsun ilk yapılması gereken şey, giysinin beyaz sirke ve çamaşır deterjanı eklenen ılık suya bastırılmasıdır. Giysi bu şekilde 5 ya da 6 saat bekletilmelidir. Bu zaman aralığı lekeden kurtulmak için yeterli olacaktır.

Evde saç boyası çıkarma yöntemleri nelerdir?

Saç boyası lekesi nasıl çıkar diye soranların kullanabileceği birden fazla yöntem bulunur. Evde saç boyası çıkarma yöntemleri için karbonat, limon suyu ve bulaşık deterjanı oldukça etkili malzemelerdir. Bu malzemeler karıştırılarak bir macun kıvamına getirilir. Bu macun boyalı bölgeye uygulanır. Bir süre ovaladıktan sonra ılık su ile yıkanır.

