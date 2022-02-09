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Saç dökülmesi için mucize yöntemler! Dökülmeyi önleyebilirsiniz...

09.02.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi hem kadın hem de erkekler için büyük sorunlar yaratabiliyor. Saç dökülmesini engellememek ileride kelliğe neden olabiliyor. Saç dökülmesinin pek çok farklı nedeni bulunuyor. Saç dökülme nedenlerinizi öğrenip saç dökülmesini engellemek için bu haberi okuyabilirsiniz.

Saç dökülmesi için mucize yöntemler! Dökülmeyi önleyebilirsiniz...

Sağlıklı bir insanda ortalama 100 bin adet saç teli bulunuyor. Yıkamaya ve taramaya bağlı olarak günde 100 – 150 adet saç dökülmesi normal kabul ediliyor. Fakat hormonal bozukluklar, mevsimsel geçişler, stres, yanlış yıkama ve tarama alışkanlıklarınızın olması ve daha bir sürü neden saç dökülme sayınızı arttırabiliyor. Saç dökülmesi herkesin yaşadığı sorunlar arasında yer alıyor. Saç dökülme sorununuzu çözmek adına aşağıda yer alan işlemleri uygulayabilirsiniz.

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1- SAĞLIKLI BESLENMEK

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Sağlıklı beslenme her konuda olduğu gibi saç hakkında da çok büyük önem taşıyor. Bol bol su içmek, süt ürünleri, balık ve tavuk gibi protein ağırlıklı besinleri tüketmek, saçınızın ihtiyacı olan A, C ve D gibi vitaminleri içeren yiyecekleri yemek, bolca kuruyemiş tüketmek saçınızın dökülmesini azaltıp daha sağlıklı ve parlak uzamasına katkı sağlıyor.

2- SAĞLIKLI İÇERİKLER TERCİH ETMEK

Saçınıza kullandığınız şampuan, saç kremi, saç maskesi gibi ürünlerde pek çok zararlı madde bulunuyor. Saçınıza uygun olan sağlıklı içerikleri tercih etmek, içerisinde bulunan paraben gibi maddelerden uzak ürünleri almak saç dökülmesini oldukça azaltıyor.

3- STRESTEN UZAK KALMAK

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Stres, saç dökülmesini de oldukça etkiliyor. Gündelik hayatta yaşadığımız stresli anlar saçımızın daha çok dökülmesine neden oluyor. Yoga ve meditasyon yaparak stresinizi azaltmanız mümkün.

4- SAÇLARI 2-3 GÜNDE BİR YIKAMAK

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Saçları her gün yıkamak bilinen aksine yanlış bir alışkanlık. Saçın ph dengesinin bozulmaması adına saçlarınızı her gün değil 2-3 günde bir yıkamanız gerekiyor.

5- SAÇLARINIZI ILIK SU İLE YIKAMAK

Saçlarınızı yıkarken sıcak su kullanmak daha temizlendiğini hissettirse de sıcak su kafa derisine zarar veriyor. Bu nedenle saç daha fazla dökülüyor.

6- ISIDAN VE KİMYASALDAN UZAK DURMAK

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Saçınıza yaptığınız yüksek ısıdaki işlemler saçın yapısına zarar veriyor. Bu işlemler ve kimyasallar saçın koparak dökülmesine, yıpranmasına neden oluyor.

7- SAÇ DERİSİNE MASAJ YAPMAK

Saç derisine yapılan masaj kan dolaşımını sağlıyor. Bu da saç köklerini kuvvetlendirerek dökülmesini önlüyor. Duşta kullanacağınız saç masaj aletleri ile kafa deriniz daha fazla temizlenirken kan dolaşımınızı sağlayabilirsiniz.


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