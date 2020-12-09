Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

Koronavirüs saçların dökülmesine neden oluyor mu? Yapılan bilimsel çalışmalarda koronavirüs sonrası geç dönemde nefes darlığı, öksürük, halsizlik, koku almama gibi belirtilerin yanı sıra neredeyse 4 hastanın birinde saç dökülmesi yaşandığını ortaya koyuyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ayşe Serap Karadağ koronavirüs sonrası saç dökülmesi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

SAÇLARIM DÖKÜLÜYOR, KORONAVİRÜS MÜ OLDUM?

Saçlar, bir döngü halinde doğup büyümekte, istirahatte bekledikten sonra vücuttan dökülerek atılmaktadır. Saçlarda bu canlılık döngüsü yaşam boyunca devam etmektedir. Günde 70-100 saç telinin kaybedilmesi sonrası yeniden saçlar üretilmektedir. Eğer günlük saç teli kaybı 100’den fazla olursa ve bu sorun kontrol altına alınmayarak devamlı bir hale gelirse 6’ıncı aydan sonra kronikleşebilmekte, saçlarda seyrelmeyle birlikte hacim kaybı gözlenmektedir.

Covid-19 enfeksiyonunu geçirenlerde hastalık sonrası saçlarda dökülme görülebilmektedir, ancak saçların dökülmesi koronavirüs belirtileri arasında sayılmamaktadır. Bu nedenle saçı dökülen hastaların koronavirüs hastası mıyım diye endişe duymasını gerektirecek bir kanıt bulunmamaktadır. Yani saçları yoğun şekilde dökülen, ancak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri olmayan kişilerin koronavirüs testi yaptırmasına gerek yoktur.