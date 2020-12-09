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Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

09.12.2020 10:21 | Son Güncelleme:
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Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

Koronavirüs tedavisi sonrası saçı dökülen Hollywood yıldızı Alyssa Milano’nun ardından 'Koronavirüs belirtileri arasında saç dökülmesi de yer alıyor mu' sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlarsa saç dökülmesinin stres vb nedenlerle de ortaya çıktığına dikkat çekerek duruma saç dökülmesine eşlik eden başka koronavirüs belirtileri olup olmadığına bakılarak karar verilebileceğini söyledi.

Koronavirüs saçların dökülmesine neden oluyor mu? Yapılan bilimsel çalışmalarda koronavirüs sonrası geç dönemde nefes darlığı, öksürük, halsizlik, koku almama gibi belirtilerin yanı sıra neredeyse 4 hastanın birinde saç dökülmesi yaşandığını ortaya koyuyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ayşe Serap Karadağ koronavirüs sonrası saç dökülmesi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

SAÇLARIM DÖKÜLÜYOR, KORONAVİRÜS MÜ OLDUM?

Saçlar, bir döngü halinde doğup büyümekte, istirahatte bekledikten sonra vücuttan dökülerek atılmaktadır. Saçlarda bu canlılık döngüsü yaşam boyunca devam etmektedir. Günde 70-100 saç telinin kaybedilmesi sonrası yeniden saçlar üretilmektedir. Eğer günlük saç teli kaybı 100’den fazla olursa ve bu sorun kontrol altına alınmayarak devamlı bir hale gelirse 6’ıncı aydan sonra kronikleşebilmekte, saçlarda seyrelmeyle birlikte hacim kaybı gözlenmektedir.

Covid-19 enfeksiyonunu geçirenlerde hastalık sonrası saçlarda dökülme görülebilmektedir, ancak saçların dökülmesi koronavirüs belirtileri arasında sayılmamaktadır. Bu nedenle saçı dökülen hastaların koronavirüs hastası mıyım diye endişe duymasını gerektirecek bir kanıt bulunmamaktadır. Yani saçları yoğun şekilde dökülen, ancak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri olmayan kişilerin koronavirüs testi yaptırmasına gerek yoktur.

STRES VE İLAÇLAR ETKİLEYEBİLİYOR

Vücudun maruz kaldığı her türlü stres, enfeksiyon, travma, ateşli hastalıklar, yoğun kilo kaybıyla giden diyetler, bazı ilaçlar, doğum sonrası hormonal değişiklikler, tiroit hastalıkları ve demir, çinko, biyotin eksikliği gibi beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan faktörler saç dökülmelerine neden olabilmektedir. Bu faktörlerin etkisiyle dinlenme döneminde olan saçlar 2-4 ay sonrasında dökülerek vücuttan atılabilmektedir. Covid-19 enfeksiyonu sürecinde yaşanan yoğun stres, yüksek ateş ve ilaçların muhtemel yan etkileri nedeniyle enfeksiyondan 2-4 ay sonra saç dökülmesi görülebilmektedir.

Koronavirüse bağlı görülen tek saç sorunu ise yaygın dökülme değildir.

  • Alopesi areata (saçkıran)
  • Saçlarda gri renk değişikliği
  • Erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi)’nde de artışlar bildirilmektedir.

Koronavirüsün saçlar üzerindeki etkisiyle ilgili olarak yakın zamanda Japonya’da yapılan bir bilimsel çalışma, hastalık sonrası geç dönemde nefes darlığı, öksürük, halsizlik, koku almama gibi belirtilerin yanı sıra hastaların %24,1’ inde yaklaşık 56’ıncı günde saç dökülmesinin başladığı saç dökülmesi süresinin ortalama 76 gün olduğunu ortaya koymaktadır.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ SONRASI SAÇ DÖKÜLMESİ GEÇİCİ

Koronavirüs tedavisi sonrası görülen saç dökülmesi durumu genellikle geçicidir. Koronavirüs ve enfeksiyonlardan sonra gelişen akut dökülmelerin genellikle geçici olması ve normale dönmesi beklenmektedir. Dinlenme dönemine geçen saçların yerini kişinin genel durumu iyiyse, beslenmesi yeterliyse, stresle baş edebiliyorsa genellikle yeni, normal büyüyen saçlar almaktadır. Akut dökülmeler ile kellik beklenmemektedir. Bu dönemde saç büyümesi ortalama 4 ayda olduğu için büyüme yavaş yavaş olacak ve hasta bir süre saçlarını ince, dolgunluğunu ve hacmini kaybetmiş olarak hissedecektir. Genellikle süreç ortalama 4 ay sonra normale dönmektedir.

KORONAVİRÜS SONRASI SAÇLARIN YENİLENMESİ İÇİN BUNLARI TÜKETİN

Covid-19 enfeksiyonu herkes için önemli bir stres kaynağıdır. Hastalığı özellikle ağır geçirenlerde ne yazık ki psikolojik stres, anksiyete, depresyon gibi ruhsal problemler bir süre daha devam edebilmektedir. Bu stresin devam etmesi, özellikle saç dökülmesi de olan kişilerde iyileşmenin yavaş olmasına yol açmaktadır. Bu nedenle psikolojik stresi çok yoğun olan ve stresle baş etmekte zorlanan kişilerin psikolojik destek almaları önerilmektedir.

Beslenme saç gelişiminde oldukça önemlidir. Kıl folikülleri protein ve demirden zengin ortamda daha hızlı büyüme imkanı bulabilir. Ayrıca biyotin, çinko, D vitamini de saçı besleyen diğer vitaminlerdendir. Bu amaçla özellikle proteinden zengin;

  • Yumurta
  • Somon ve deniz mahsulleri
  • Avokado
  • Ispanak
  • Kırmızı ve beyaz et
  • Badem
  • Yoğurt
  • Meyve ve koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir.

Sağlıklı beslenen kişilerde bu besinler genellikle yeterlidir. Ancak saç dökülmesinin hızlı olduğu kişilerde demir, biyotin, çinko, panttenik asit, omega-3 yağ asiti, demir gibi vitamin ve minerallerden zengin, doktorun tavsiye edeceği özel takviye ürünler de kullanılabilmektedir.


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