HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saç dökülmesi sorunu olanlar dikkat! 1 damlası bile etki gösteriyor, mucizeye tanık olun

Saç dökülmesi sorunu olanlar dikkat! 1 damlası bile etki gösteriyor, mucizeye tanık olun

29.10.2023 10:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında 56 milyon kişinin saç dökülmesi sorunuyla mücadele ettiği öğrenildi. Yayımlanan verilere göre 35 milyon erkek ve 21 milyon kadın, yoğun saç dökülmesi sorunu yaşıyor. Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar öncelikle bir uzmana başvurmalıdır. Fakat dökülen saçların hızlı bir şekilde yeniden çıkmasını sağlayan mucize yöntemler de yok değil. Uzmanlar daha gür saçlar için uygulanması gereken yöntemleri açıkladı.

Saç dökülmesi sorunu olanlar dikkat! 1 damlası bile etki gösteriyor, mucizeye tanık olun

Saç dökülmesi sorunu günümüzde birçok insanda görülüyor. Genetik yapı, mevsim geçişleri, stres ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerin neden olduğu saç dökülmesi günlük hayatta en sık rastlanan sorunlar arasında yer alıyor. Günde 80 ila 100 tel arası saç dökülmesi normaldir. Fakat aşırı saç dökülmesi uzun zaman sonra kelliğe ya da bölgesel seyrekliğe neden olabiliyor. İşte hayal ettiğiniz daha gür saçlar için mucize yöntemler...

woman-gbc7b6534a_1280

Saç dökülmesini önleyip yeni saç çıkarmak için uygulanan birçok yöntem var. Evde saç bakımı dendiğinde akıllara gelen en etkili yöntem zengin vitamin içeriği ile öne çıkan yağlardır.

portrait-g40da635c5_1280

SAÇ DERİSİNİ BESLEYİP KÖKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Sarımsak yağı içerisinde saç için gerekli olan B1 vitamini, B6 vitamini, C vitamini, E vitamini ve sülfür gibi birçok vitamini barındırır. Hem saç derisini besler hem de saç dökülmesi sorununa iyi gelir.

Sarımsak yağı kepek sorunu olanlar için de biçilmiş kaftan.

s1

İşte sarımsak yağı saç bakım formülü:

  • Sarımsak yağını cezvede çok az ısıtın. Ardından saç diplerinize sürün.
  • Başınıza bir bone geçirin veya streç bir filmle sarın. 1 gece boyunca saçınızda bekletin.
  • Uyandığınızda saçlarınızı yıkayın. 2 günde 1 tekrarlayın.

portrait-g4bcb3afb0_1280

SAÇLARINIZ DAHA CANLI VE PARLAK GÖRÜNECEK

Zeytinyağı, A vitamini, E vitamini ve antioksidan açısından zengindir. Hem kepeği ortadan kaldırır hem de saç köklerin güçlenmesini sağlar. Saça canlılık verip daha parlak görünmesine neden olur.

woman-gdb5ddd79c_1280

Zeytin yapı yağı saç bakım formülü:

Zeytinyağını saç diplerine masaj yaparak sürün. 1 saat saçınızda bekletin. Ardından doğal bir şampuanla yıkayın.

s2

Haftada 1 kez tekrarlayın. 2-3 ay düzenli şekilde devam edin.

woman-ga3909257f_1280

KIRIK SAÇ TELLERİ İÇİN BİREBİR

Tatlı badem yağı ise kırık saç tellerinin onarılmasına yardımcı olur. Saçların sağlıklı uzamasını sağlar.

s3

Saç diplerinize masaj yaparak tatlı badem yağını güzelce yedirin. Saçlarınızda 1 saat bekletin. Daha sonra şampuan yardımıyla saçlarınızdan arındırın. Haftada 2 kez tekrarlayın.

morning-g10f74c184_1280

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl paylaşımıCHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl paylaşımı
Genç kalmak için mucize yöntem! Her gün bunu yapan yaşlanmıyorGenç kalmak için mucize yöntem! Her gün bunu yapan yaşlanmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
saç dökülmesi saç dökülmesi nasıl önlenir saç dökülmesi neden olur saç dökülmesine ne iyi gelir erkeklerde saç dökülmesine ne iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.