Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz, bunu yapan yandı

Saç dökülmesinin bir nedeni de fön çekme alışkanlığıdır. Şekillendirme sırasında sürülen jöle, sprey ya da wax gibi kimyasallar zamanla saça zarar verebilir. Boya işleminin de saç kalitesini olumsuz etkilediği kanıtlanmıştır. Bu sebeple banyodan çıktıktan sonra dikkat edilmesi gereken 6 ipucunu sizler için derledik.

MUTLAKA SAÇ KREMİ KULLANIN!

Kuru saç teli olanlar duşta kesinlikle saç kremi kullanmalıdır. Saç kremi, saça fazla gelen suyu dışarı iter ve gün boyu daha yumuşak kalmasına yol açar.

ELEKTRİKLENMEYİ ÖNLEMEK İÇİN PAMUKLU TİŞÖRT KULLANIN

Islak saçı durularken elektriklenmeyi önlemek için pamuk havlı ya da tişört kullanın. Nazik hareketlerle kurulama yapmaya dikkat edin.

NEMLENDİRİCİ KULLANMAYI UNUTMAYIN

Saç nemlendiricisini sadece duşta değil, kurutma işleminden önce de uygulayın. Bu, saçlarınızı ısının zararlı etkilerinden korur ve birbirine karışmasını önler.

BANYODA YAPILAN EN BÜYÜK HATA: SAÇ KURUTMA İŞLEMİ!

Neredeyse herkes duş aldıktan sonra saçını banyoda kurutur. Fakat, banyonun nemli havası, saçın yeterince kurumamasına ve daha uzun süre elektrik kullanımına neden olmaktadır. Bu sebeple kurutma işlemi başka bir odada yapılmalıdır.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNDE YÜKSEK ISI KULLANMAYIN,

Saç kurutma makinesinin ayarını yüksek ısıya getirmeyin. Bu hem saç derisinin zedelenmesine hem de saçların güçsüzleşmesine neden olacaktır.

DAHA HACİMLİ SAÇLAR İÇİN DENEYİN

Kurutma işlemini dar başlıkla yapmak, saçlarınızın birbirine girmemesini sağlayacağı gibi daha hacimli görünmesine de yardımcı olur

SAÇ KURURTMA MAKİNESİNİ TEMİZ BIRAKIN

Saç kurutma makinesinin temizlenmemesi, cihazın verimli çalışmasını olumsuz etkiler. Makinenin kirli kalması, saçınıza da kirli havanın üflenmesine neden olur.



