Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz, bunu yapan yandı

Saç dökülmesinin bir nedeni de fön çekme alışkanlığıdır. Şekillendirme sırasında sürülen jöle, sprey ya da wax gibi kimyasallar zamanla saça zarar verebilir. Boya işleminin de saç kalitesini olumsuz etkilediği kanıtlanmıştır. Bu sebeple banyodan çıktıktan sonra dikkat edilmesi gereken 6 ipucunu sizler için derledik.
Kuru saç teli olanlar duşta kesinlikle saç kremi kullanmalıdır. Saç kremi, saça fazla gelen suyu dışarı iter ve gün boyu daha yumuşak kalmasına yol açar.
Islak saçı durularken elektriklenmeyi önlemek için pamuk havlı ya da tişört kullanın. Nazik hareketlerle kurulama yapmaya dikkat edin.
Saç nemlendiricisini sadece duşta değil, kurutma işleminden önce de uygulayın. Bu, saçlarınızı ısının zararlı etkilerinden korur ve birbirine karışmasını önler.
Neredeyse herkes duş aldıktan sonra saçını banyoda kurutur. Fakat, banyonun nemli havası, saçın yeterince kurumamasına ve daha uzun süre elektrik kullanımına neden olmaktadır. Bu sebeple kurutma işlemi başka bir odada yapılmalıdır.
Saç kurutma makinesinin ayarını yüksek ısıya getirmeyin. Bu hem saç derisinin zedelenmesine hem de saçların güçsüzleşmesine neden olacaktır.
Kurutma işlemini dar başlıkla yapmak, saçlarınızın birbirine girmemesini sağlayacağı gibi daha hacimli görünmesine de yardımcı olur
Saç kurutma makinesinin temizlenmemesi, cihazın verimli çalışmasını olumsuz etkiler. Makinenin kirli kalması, saçınıza da kirli havanın üflenmesine neden olur.