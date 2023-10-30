Saç dökülmesine son! Bioxcin ürünlerinde indirim başladı

Saç dökülmesi mi yaşıyorsunuz? Saçlarınızın yeterince parlak ve canlı görünmemesinden mi yakınıyorsunuz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Saç dökülmesini önleyici şampuanları, saç serumları, spreyleri, tonikleri ve bakım yağlarıyla öne çıkan Bioxcin markasında kaçırılmayacak indirimler başladı. Çok al az öde kampanyasıyla kullanıcılarının yüzünü güldüren Bioxcin'in kullanıcılarından tam not alan ürünlerine göz atmaya ne dersiniz?

Dökülme karşıtı Bioxcin Forte ürünleri

Bioxcin keratin&argan özlü onarıcı ürünler

Bioxcin onarıcı ve canlandırıcı serumlar

Bioxcin Biobaby

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