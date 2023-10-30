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Saç dökülmesine son! Bioxcin ürünlerinde indirim başladı

30.10.2023 12:25 | Son Güncelleme:
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Hormonal değişiklikler, stres, beslenme ve çevresel faktörler gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan saç problemleri için etkili çözümler sunan Bioxcin ürünlerinde kısa süreli bir indirim başladı. İndirimdeki ürün gruplarını sizin için derledik. İşte detaylar!

Saç dökülmesine son! Bioxcin ürünlerinde indirim başladı

Saç dökülmesi mi yaşıyorsunuz? Saçlarınızın yeterince parlak ve canlı görünmemesinden mi yakınıyorsunuz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Saç dökülmesini önleyici şampuanları, saç serumları, spreyleri, tonikleri ve bakım yağlarıyla öne çıkan Bioxcin markasında kaçırılmayacak indirimler başladı. Çok al az öde kampanyasıyla kullanıcılarının yüzünü güldüren Bioxcin'in kullanıcılarından tam not alan ürünlerine göz atmaya ne dersiniz?

Dökülme karşıtı Bioxcin Forte ürünleri

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Ürünleri İncele

Bioxcin keratin&argan özlü onarıcı ürünler

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Ürünleri İncele

Bioxcin onarıcı ve canlandırıcı serumlar

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Ürünleri İncele

Bioxcin Biobaby

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Ürünleri İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Günün önemli manşetleri


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