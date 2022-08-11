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Saç dökülmesini derdinize son! Evde saç toniği tarifi, saç toniği ne işe yarar?

11.08.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç bakımı saçların daha canlı ve sağlıklı olması için oldukça önem taşıyor. Saçları ile ilgili sorun yaşamak istemeyenler saç bakımını aksatmıyor. Özellikle son yıllarda oldukça popüler olan saç toniği hakkında tüm bilgiler için bu haberi okuyabilir ve evde saç toniğinizi yapabilirsiniz.

Saç dökülmesini derdinize son! Evde saç toniği tarifi, saç toniği ne işe yarar?

Herkes canlı, parlak görünen gür saçlara sahip olmak istiyor. Ancak ışıl işlemler, kimyasal maddeler, stres, mevsim geçişleri, genetik ve gibi etkenler nedeniyle saçta istenmeyen durumlar meydana gelebiliyor. Birçok insan saç dökülmesinden şikayetçi oluyor. Saçların dökülmesini azaltmak için saçınızı kuvvetlendirecek e vitamini içeren yiyeceklere ağırlık verebilir, ısıl işlemlerden uzak durarak aşağıdaki saç toniğini deneyebilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURAN SAÇ TONİĞİ TARİFİ

Yapılışı

3 yemek kaşığı kurutulmuş lavanta ve 1 yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu bir kaba koyun.
Üzerine 1,5 su bardağı su ilave edin, ocağa alıp kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığı anda ocaktan alın.
10 dakika demlenmesi için bırakın ve sonrasında süzün.

Yeni Proje (83)

Kullanışı

Saç dökülmesine karşı hazırladığınız toniği, saç diplerinize uygulayıp masaj yapın. Sonrasında saçlarınızı istediğiniz gibi fönleyip dışarı çıkabilirsiniz. Yağ içermediği için durulamaya ihtiyaç duyulmuyor. İlk hafta günlük kullanım yapın, saç dökülmenizdeki azalmayı fark edeceksiniz. Sonraki haftalarda 2 günde 1 kullanabilirsiniz. Belli bir kullanım sonrası saç dökülmenizin durduğunu ve yeni saç oluşumlarının başladığını göreceksiniz.

SAÇ TONİĞİ NE İŞE YARAR?

Yeni Proje (82)

  • Saç yağlanmasını önler
  • Saçın kolay şekil almasını sağlar
  • Saçı dipten temizler
  • Saçı canlı ve sağlıklı gösterir
  • Saça nem verir
  • Saçı parlatır
  • Saç diplerini iyice arındırdığı için dökülmeyi azaltır

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Anahtar Kelimeler:
ısırgan otu lavanta saç dökülmesi saç bakımı tonik
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