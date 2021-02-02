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Saç koparma hastalığı tedavi edilebilir! Saç koparma hastalığının sebepleri nelerdir?

02.02.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Saç koparma hastalığı, saçların, kaşların veya çeşitli vücut kıllarının, çok kuvvetli bir istekle dürtüsel bir şekilde koparılmasıdır. Hasta bu arada ağrı duysa bile bunu engelleyemez ve ağrıdan sonra bir gevşeme hisseder. Ani ortaya çıkar, planlanmış bir hareket değildir. Saç koparma hastalığı, birikmiş sorunlara karşı vücut tarafından oluşturulan yalancı bir çözüm denemesidir.

Saç koparma hastalığı dünyanın her tarafında aynı oranda görülmektedir. Belirli bir bölgeye has değildir. Çocukluk yaşlarında cinsel olarak eşitlik gösterirken, erişkin yaşlarda yüzde 90 oranında kadınlarda görülür. Ayrıca çocuklarda, bebek yaşlarda ve yaşlılarda da az bir oranda olmasına rağmen yine de görülmektedir.

Başlangıç yaşı olarak çocukluk ve ergenlik çağına denk gelir. Ergenlik çağındaki hormonal değişikliklerin oluşmasından dolayı olduğu tahmin edilmektedir.

SAÇ KOPARMA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Saç koparma, kişinin dürtüsel bir biçimde saçlarını, kaşlarını ve vücut kıllarını bölgesel olarak koparmasıyla başlar.Buna karşı koyamaz ve başında, kaşlarında görülebilecek şekilde büyük aralar meydana gelir.

Bu da hastanın tedavisinin mümkün olmadığını düşünmesine, dolayısıyla tedavi yöntemlerini kullanamamasıyla sonuçlanır.

SAÇ KOPARMA HASTALIĞI HANGİ HASTALIKLARLA KARIŞTIRILIR?

Saç koparma hastalığı dürtüsel bir hastalıktır. Başka dürtüsel hastalıklarla karıştırılabilir. Örneğin dürtüsel alışveriş, obsesif kompulsif ile karıştırılabilir. Ayrıca borderline kişilik bozukluklarıyla da karıştırılabilir. Borderline bozukluğunda kişiler kendilerine zarar verirler.

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