Saç maskesi nedir, ne işe yarar? Saç maskesi evde nasıl yapılır? Saç maskesi tarifi

Sadece yüze uygun en doğru saç kesimini bulmak yeterli değildir. Çünkü saçlara belli periyotlarda uzmanların önerdiği ve saç yapısına en uygun malzemelerle bakım uygulamak da gerekir. Boyalı, boyasız, kepekli, yağlı gibi farklı saç tiplerine uygun, kişinin alerjik reaksiyon göstermeyeceği ürünlerle saç bakımı yapmak ya da uzman kişilerden ve kurumlardan saç bakımı konusunda yardım almak saçın daha sağlıklı olabilmesi için önemlidir.

Saç maskesi nedir?

Yüz maskesi gibi aynı mantıkta hazırlanan saç maskeleri vardır. Bu kremler hazır olarak satılabildiği gibi doğru malzemeleri gerekli miktarlarda birleştirerek evde de hazırlanabilir. Önemli olan saçın yapısına ve tipine uygun bir maske uygulamaktır.

Saç maskesi erkeklerin de kadınlar kadar tercih ettiği ve kullandığı ürünler arasında yer alır. Belli periyotlarda yapılır ve uygulaması da hazırlaması da son derece kolaydır. Saçların güçlenmesi ve sağlıklı kalması için kullanılır.

Saç maskesi ne işe yarar?

Çeşit çeşit saç tiplerine uygun farklı maskelerin amaçları genel olarak ortaktır. Ancak kepek sorunu, yağlı ya da kuru saçlara sahip olan kişiler için saçın tipine göre hazırlandığından kullanım amaçları da farklı olabilir. Saç maskelerinin işe yaradığı durumlardan bazıları şunlardır:

Saçları dipten nemlendirir.

Saç tellerini güçlendirir.

Saçları yumuşatır.

Kırık saçları onarır.

Boyalı saçlardaki rengi korur.

Elektriklenme sorununu giderir.

Saç maskesi evde nasıl yapılır?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak yıpranan ya da gücünü kaybeden saçlar için çeşitli maskeler uygulanarak saçların eski gücünü kazanması sağlanır. Saçtaki problem neyse ona göre maske alınmalı ya da hazırlanmalıdır. Örnek olarak aşağıdaki saç maskesi tarifi kolay kırılan saçlar için güçlendirici özelliğe sahiptir ve şu şekilde hazırlanır:

1 Türk kahvesi fincanı limon suyuna 2 yumurtanın sarısı eklenir ve karıştırılır.

Hazırlanan karışım saç diplerinden uçlarına kadar masaj yaparak uygulanır.

En çok yarım saat bekletilir.

Bol su ile durulanır.

Saç maskesi nasıl kullanılır?

Hazır saç maskeleri banyo esnasında şampuanlanan saçı duruladıktan hemen sonra uygulanır. Saç derisine sürmeden saçın sadece boy ve uç kısımlarına eşit olarak dağıtılmalıdır. Yaklaşık 5 dakika sonra durulanır. Bol su ile durulanması önemlidir. Çünkü saç, maskeden tamamen arınmalıdır.

Saç maskesi nasıl uygulanır?

Saç maskeleri birkaç adımda uygulanır. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir: