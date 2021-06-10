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Saç rengi deyip geçmeyin! Saç rengi kişiliğinizle ilgili mesajlar veriyor

10.06.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç boyatmak, saçta değişiklikler yapmak birçok kadın için bir tutkudur. Bazı kişiler saçlarının orijinal renklerine sadık kalırken, bazıları ise sık sık yeni renkler deniyor. Peki tercih ettiğiniz saç renginin kişiliğiniz hakkında ipucu verdiğini düşündünüz mü?

Saç rengi deyip geçmeyin! Saç rengi kişiliğinizle ilgili mesajlar veriyor

Kadınlar, konu güzel görünmek olunca birçok yeniliği denemekten kaçınmıyor. Yapılan araştırmalar, hayatlarına yenilik katmak isteyen kadınların değişime saçlarından başladığını iddia ediyor. Saç rengini sık sık değiştiren kişilerin hayatlarındaki rutinden çıkmak istedikleri varsayılıyor. Peki tercih edilen saç renkleri, kadınların kişilikleri hakkında neler söylüyor?

SARI SAÇ

sarı saç

Sarı saç; bakımı en zor, saçı en çok yıpratan saç rengi olarak bilinse de birçok kadın bu renge bayılıyor. Sarı rengi tercih eden kadınların; tutkulu, inatçı, kendine özen gösteren, estetik bakış açısına sahip kişilik özellikleri gösterdiği iddia ediliyor.

KAHVERENGİ SAÇ

kahverengi saç

Doğal saç rengine en yakın renk olan kahverengi ve tonlarında saç rengini tercih eden kadınların; idealist, minimal, başarılı odaklı, sakin yapılı ve sorumluluk sahibi oldukları iddia ediliyor.

KIZIL SAÇ

kızıl saç

Kızıl saç son yıllarda o kadar popüler oldu ki, kızılın her tonu her yerde karşımıza çıkabiliyor. Kızıl saç rengini tercih eden kadınların; sevecen, yaratıcı fikirli, kendine güvenen, yüksek idealleri olan kişiler olduğu düşünülüyor.

SİYAH SAÇ

siyah saç

Simsiyah saç kişiyi biraz sert mizaçlı gösterse de birçok kişiye yakıştığı konusunda hemfikiriz. Siyah saç rengini tercih eden kadınların; detaycı, mükemmelliyetçi, pratik, kararlı ve kariyer odaklı olduğu iddia ediliyor.

GRİ SAÇ

gri saç

Eskiden sadece ileri yaştaki kişilerin sahip olduğu gri saç son yıllarda her yaştan kadının tercihi olabiliyor. Gri saçı tercih eden kadınlar; sanatsal, insan ilişkileri kuvvetli, eğlence odaklı, mantıklı ve özgür ruhlu kişilik özellikleri gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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