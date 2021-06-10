Saç rengi deyip geçmeyin! Saç rengi kişiliğinizle ilgili mesajlar veriyor

Kadınlar, konu güzel görünmek olunca birçok yeniliği denemekten kaçınmıyor. Yapılan araştırmalar, hayatlarına yenilik katmak isteyen kadınların değişime saçlarından başladığını iddia ediyor. Saç rengini sık sık değiştiren kişilerin hayatlarındaki rutinden çıkmak istedikleri varsayılıyor. Peki tercih edilen saç renkleri, kadınların kişilikleri hakkında neler söylüyor?

SARI SAÇ

Sarı saç; bakımı en zor, saçı en çok yıpratan saç rengi olarak bilinse de birçok kadın bu renge bayılıyor. Sarı rengi tercih eden kadınların; tutkulu, inatçı, kendine özen gösteren, estetik bakış açısına sahip kişilik özellikleri gösterdiği iddia ediliyor.

KAHVERENGİ SAÇ

Doğal saç rengine en yakın renk olan kahverengi ve tonlarında saç rengini tercih eden kadınların; idealist, minimal, başarılı odaklı, sakin yapılı ve sorumluluk sahibi oldukları iddia ediliyor.

KIZIL SAÇ

Kızıl saç son yıllarda o kadar popüler oldu ki, kızılın her tonu her yerde karşımıza çıkabiliyor. Kızıl saç rengini tercih eden kadınların; sevecen, yaratıcı fikirli, kendine güvenen, yüksek idealleri olan kişiler olduğu düşünülüyor.