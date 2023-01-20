Saçımızı yanlış yıkıyormuşuz! Doğru yıkama ile saçlarınız günlerce yağlanmayacak

Amerika'da yaşayan Taylor, TikTok hesabında sık sık kuaförlükle ilgili ipuçları ve saç bakımı hakkında püf noktaları paylaşıyor. Taylor, son yayınladığı videolardan birinde saçlarının çabuk yağlanmaması için doğru yıkanmasının sırlarını açıkladı. "Saçlarını düzgün bir şekilde nasıl yıkayacağını bilmeyen bazı insanlar her zaman vardır ve bu, hayatınızı kurtaracaktır" dedi.
Taylor'ın özellikle kış aylarında uyguladığı ilk kural, suyun ılık olduğundan emin olmaktır. Suyun doğru sıcaklığının saçınızın kurumasını engelleyeceğini açıkladı. Ardından Taylor şunu tavsiye etti: "Şampuan saçınıza dokunmadan önce saçınızın tamamen sırılsıklam olduğundan emin olun."
Şampuanın suda çözünür olduğunu, yani köpüğü harekete geçirmek için suya ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Kuaför, bunu yapmanın en iyi yolunun, saç derinizin sırılsıklam olmasını sağlamak için saçınızı ayırmak olduğunu söyledi.
"Muhtemelen yedi/sekiz gündür saçımı yıkamadım, bu yüzden tek yıkamada iki veya üç kez yıkamam gerekeceğini biliyorum."
Taylor'ın bir sonraki ipucu, şampuanı yalnızca saç köklerine uygulamaya odaklanmak. Taylor saçınızı yıkarken köpük görmüyorsanız, şampuan kafa derinizde köpürene kadar daha fazla su eklemenizi öneriyor.
Taylor, saç kremi için saç derisinden ziyade saçın uzunluğuna odaklanmayı tavsiye etti. Ayrıca birkaç dakika beklettikten sonra durulamadan önce ellerinde kalan saç kremini köklerine getiriyor.
Biri şöyle yazdı: "Bana saçımı nasıl doğru şekilde yıkayacağımı öğrettin ve şimdi saç yıkama düzenim daha uzun sürebilir." Başka bir kullanıcı ise "37 yıldır saçımı düzgün yıkamayı bilmiyordum. Senin sayende öğrendim."