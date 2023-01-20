Saçımızı yanlış yıkıyormuşuz! Doğru yıkama ile saçlarınız günlerce yağlanmayacak

Amerika'da yaşayan Taylor, TikTok hesabında sık sık kuaförlükle ilgili ipuçları ve saç bakımı hakkında püf noktaları paylaşıyor. Taylor, son yayınladığı videolardan birinde saçlarının çabuk yağlanmaması için doğru yıkanmasının sırlarını açıkladı. "Saçlarını düzgün bir şekilde nasıl yıkayacağını bilmeyen bazı insanlar her zaman vardır ve bu, hayatınızı kurtaracaktır" dedi.

İLK KURAL ILIK SU KULLANMAK

Taylor'ın özellikle kış aylarında uyguladığı ilk kural, suyun ılık olduğundan emin olmaktır. Suyun doğru sıcaklığının saçınızın kurumasını engelleyeceğini açıkladı. Ardından Taylor şunu tavsiye etti: "Şampuan saçınıza dokunmadan önce saçınızın tamamen sırılsıklam olduğundan emin olun."

SAÇINIZIN DAHA FAZLA ISLANMASI İÇİN AYIRABİLİRSİNİZ

Şampuanın suda çözünür olduğunu, yani köpüğü harekete geçirmek için suya ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Kuaför, bunu yapmanın en iyi yolunun, saç derinizin sırılsıklam olmasını sağlamak için saçınızı ayırmak olduğunu söyledi.

SAÇINI YAKLAŞIK SEKİZ GÜNDÜR YIKAMIYOR

"Muhtemelen yedi/sekiz gündür saçımı yıkamadım, bu yüzden tek yıkamada iki veya üç kez yıkamam gerekeceğini biliyorum."

KÖPÜRENE KADAR SU EKLEYİN

Taylor'ın bir sonraki ipucu, şampuanı yalnızca saç köklerine uygulamaya odaklanmak. Taylor saçınızı yıkarken köpük görmüyorsanız, şampuan kafa derinizde köpürene kadar daha fazla su eklemenizi öneriyor.

ELİNDE KALAN SAÇ KREMİNİ KÖKLERİNE GETİRİYOR

Taylor, saç kremi için saç derisinden ziyade saçın uzunluğuna odaklanmayı tavsiye etti. Ayrıca birkaç dakika beklettikten sonra durulamadan önce ellerinde kalan saç kremini köklerine getiriyor.

SAÇ YIKAMA YÖNTEMİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Biri şöyle yazdı: "Bana saçımı nasıl doğru şekilde yıkayacağımı öğrettin ve şimdi saç yıkama düzenim daha uzun sürebilir." Başka bir kullanıcı ise "37 yıldır saçımı düzgün yıkamayı bilmiyordum. Senin sayende öğrendim."



