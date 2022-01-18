Saçına ısıl işlem yapmak istemeyenler için şekillendirme ipuçları ve ürün önerileri

Saçlar, dış görünüşümüzdeki en önemli detaylardan biri. Bakımlı ve şekillendirilmiş saçlar çok güzel gözükse de işin içine ısıl işlemler girince durum biraz değişir. Sıkça ısı uygulanan saçlar yıpranır, kurur ve kötü görünür. Oysa saçlarınızı yıpratmadan, üstelik bakım yaparak şekillendirmek de mümkün. Nasıl mı? Tabii ki ısıl işleme ihtiyaç duymadan saçlarınızı şekillendirebileceğiniz ürünlerle! Bu ürünlerin neler olduğunu merak ediyorsanız gelin, vakit kaybetmeden en etkili saç şekillendirme ürünlerine birlikte göz atalım.

1. En eski yöntemlerden biri: Nascita Bigudi

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Bigudi ile saç şekillendirmek en eski yöntemlerden biri. Isı kullanmadan saçlarınızda hacimli dalgalara sahip olmak istiyorsanız bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. Uygulaması ise çok basit. Nemli saçlarınızı ucundan başlayarak saçın dibine doğru sıkı bir şekilde bigudi ile sarın. Bu işlemi yapmadan önce saçınıza durulanmayan bakım kremi uygulamak, buklelerin daha belirgin olmasına yardımcı olabilir. Ardından, tercihinize göre saçlarınız bigudilere sarılıyken uyuyun ya da gün içinde birkaç saat bekleyin. Bekleme süresi sona erdiğinde bigudilerinizi dikkatli şekilde açıp sabitleyici sprey sıkın.

En dolgun ve şekilli bukleler için Nascita marka bigudileri buraya tıklayarak inceleyin.

2. Mükemmel bukleler için: Loreal Elseve Bukle Belirginleştirici Saç Bakım Kremi

Saçınızdaki bukleleri pürüzsüzleştirmek ve belirginleştirmek için bir ürün arayışındaysanız tam olarak doğru yerdesiniz! Loreal Elseve'in dalgalı ve kıvırcık saçlar için özel olarak geliştirilen bakım kremi, aradığınız ürün olabilir. Formülünde yer alan amla yağı ile buklelerinizi beslerken ısıl işleme gerek kalmadan belirgin bukleler elde etmenizi sağlar. Üstelik 48 saat boyunca etkisi devam eder. Durulanmaya ihtiyaç duymayan kremi duştan sonra nemli saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Belirgin buklelere ulaşmak işte bu kadar kolay!

Saçların kolay taranmasını sağlayan Loreal Elseve Bukle Belirginleştirici Krem'i buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

3. Elektriklendirmeden şekillendirme: Syoss Keratin Saç Spreyi

Sırada, saçlarınıza en güzel şekilleri verebileceğiniz harika bir sprey var. Syoss Keratin Sprey ile saçlarınızı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ürün, elektriklenme sorunu yaşayan saçlar için çok uygun. Anti-statik özelliği sayesinde saçınızı yatıştırarak elektriklenme ve kabarma gibi problemleri önler. Aynı zamanda saçınızı ağırlaştırmadan şekil verir. %100 güçlü tutuş sağlayan ürünle yoğun parlaklıkta ve esnek saçlar elde edebilirsiniz. Keratin içeren ürünü saçınıza sıkıp ardından istediğiniz şekli verin. Üstelik sprey saçınızı serleştirmez.

Elektriklenmeye meyilli saçlarınıza en güzel şekilleri vermek için Syoss Keratin Saç Spreyi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

4. Doğal dalgalar için: Toni&Guy Şekillendirici Deniz Tuzu Etkili Sprey

Deniz tuzunun ve güneşin etkisiyle oluşan doğal dalgalı saçları muhtemelen sevmeyen yok. Toni&Guy Deniz Tuzu Etkili Sprey'i kullanarak denize gitmeden de saçlarınıza denizden çıkmış etkisi verebilirsiniz. Ürün adeta yaz mevsiminin şişeye doldurulmuş hali. Deniz tuzu kokan sprey, sizi ve saçlarınızı yaz aylarına götürecek! Denizden çıkmış gibi doğal ve belirgin dalgalar elde etmek için ürünü nemli ya da kuru saçlarınıza eşit şekilde uygulayın. Ürünü uygularken başınızı öne eğmek ve saçlarınızı avcunuzun içinde sıkmak etkisini arttırır.

Toni&Guy Deniz Tuzu Etkili Spreyi buradan inceleyebilirsiniz.

5. Profesyonel şekillendirme: Osis Thrill Fibre Gum Doku Veren Saç Şekillendirici

Schwarzkopf Osis 3 ile saçlarınızı profesyonel olarak şekillendirebilirsiniz. Ürün, içeriğindeki lif dokulu gum ile saçınızı esnek şekilde kontrol altına almanıza yardımcı olur. Saçı tutuş düzeyi ise 3. Ürünü kullanarak saçınızı ağırlaştırmadan ve kalıntı bırakmadan en düzgün şekilleri verebilirsiniz. Formülündeki mega elastik lifler, güçlü doku kontrolü sağladığı için saça hacimli bir görünüm kazandırır. Uygulaması ise oldukça basit. Saç uzunluğunuza göre bir parça ürünü elinize alın ve kuru saçlarınıza uygulayın. Doğal bir görüntü isterseniz nemli saçınıza da uygulayabilirsiniz.

Profesyonel ve güçlü şekillendirme için Osis 3 Trill Şekillendirici'yi buradan satın alabilirsiniz.

6. Pürüzsüz ve düz saçlar için: Loreal Elseve Dream Long Serum

Saçınızı ısı kullanmadan tek bir ürünle daha düz yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Düz, uzun ve elektriklenen saçlarınız varsa bu serum saçlarınızın kabarıklığını alarak pürüzsüz düzlükte saçlar elde etmenizi sağlar. İçeriğindeki bitkisel kaynaklı keratin ve kakao yağı ile saçlarınıza bakım yapabilirsiniz. Loreal Elseve Dream Long Serum'u, isterseniz ıslak saçlarınıza kurutma öncesi ya da kuru saçlarınıza son dokunuş olarak uygulayabilirsiniz. Durulamaya gerek olmayan serum ile pürüzsüz düzlükteki saçlar bir adım daha yakınınızda!

Mükemmel düz saçlar için Loreal Elseve Saç Serumu'nu buradan inceleyebilirsiniz.

7. Son zamanların en popüleri: Eska Accessory Isısız Saç Şekillendirme Seti

Saçı ısısız şekillendirmeye yarayan saç sosisleri, son zamanların en popüler ürünlerinden biri. Ürünün saten yapısı saçları elektriklendirmeden dalgalı ve hacimli görünmesini sağlar. Paketin içinde 1 adet saç sosisi, 2 adet lastik toka ve 1 adet mandal toka yer alır. Eska Saç Şekillendirici'nin kullanımı da oldukça kolay. Yapmanız gereken, duştan çıktıktan sonra isteğinize göre saçınıza bir bakım kremi sürüp saçlarınızı ürünle sarmak. Hafif bukleler için minimum 30 dakika, yoğun bukleler elde etmek için gece boyunca saçınızda bekletebilirsiniz.

Eska Saç Şekillendirici'yi buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

8. Kuru saçlara yumuşak şekillendirme: Taft Saç Spreyi 5 Mega Güçlü Kaşmir Yumuşaklığı

Kuru ve yıpranmış saçların en büyük dertlerinden biri, saçın zor şekil alması. Saçın şekil aldığı durumlarda da kullanılan ürünlerin saçı daha fazla sertleştirmesi. Taft Saç Spreyi, bu sorunu yaşayan kişilerin derdine derman olabilir. Ürün, kuru ve yıpranmış saç tipleri için özel geliştirilmiş formülüyle saçın kaşmir yumuşaklığında şekil almasını sağlar. Aynı zamanda saçı ağırlaştırmaz, rüzgar gibi dış etkenlere ve kuruluğa karşı korur. Daha etkili sonuç için ürünü aynı serinin saç köpüğüyle birlikte kullanabilirsiniz.

Saçlarınızı kaşmir yumuşaklığında şekillendirmek için Taft Saç Spreyi'ne buradan ulaşıp satın alabilirsiniz. Saç köpüğünü ise buradan inceleyebilirsiniz.

9. İnce saçlara dolgunluk veren: Milk Shake Volume Solution Şekillendirici

İnce telli saçlar, hacimsiz ve yapışık şekilde durmaya çok elverişli. Her ne kadar en kolay şekil alan saç tiplerinin başında yer alsa da hacim, bu saç tipinin en çok ihtiyaç duyduğu şey. İnce telli saçlar için özel olarak geliştirilen Milk Shake Volume Solution, saçlarınızın dolgun ve hacimli görünmesini sağlar. İçeriğindeki süt proteini de saçı nemlendirerek bakım yapar ve saçları çevresel faktörlere karşı korumaya yardımcı olur. Üstelik saçlarınızda mis gibi bir koku bırakarak.

İnce telli saçlarınızı hacim vererek şekillendirmek için Milk Shake Şekillendirici'yi buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

10. Temiz içerikli düzlük: Mousson Shea Yağı ve Avokado Özlü Durulanmayan Bakım Kremi

Vegan ve temiz içerikli saç düzleştirici ürün arıyorsanız doğru yerdesiniz! Mousson markası az dalgalı ve düz saç tipleri için elektriklenmeyi önleyen ve saçı düzleştiren harika bir ürünle karşınızda. Bakım kreminin içeriğindeki doğal buğday proteini, shea yağı ve avokado özlerinin birleşimi, saçın yatıştırılmasını ve parlak görünmesini sağlar. Sülfat, silikon ve paraben içermez. Saçlarınıza ısıl işlem uygulamadan dümdüz olmasını ve aynı zamanda bakımlı gözükmesini istiyorsanız ürünü mutlaka denemelisiniz.

Her saç tipi için saçı düzleştirirken elektriklenmeyi önleyen Mousson Bakım Kremi'ni buradan inceleyebilirsiniz.

