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Saçını 17 gündür yıkamıyor! Yağlı saçları yıkamamanın faydasını açıkladı

16.01.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlarımızın kötü görünümü tüm günümüzü etkileyebiliyor. Saçın çok az yağlanması bile bakımsız bir görünüme sebep oluyor. Ancak bazı kişilerin saçları günlerce yağlanmıyor. Saçını 17 gündür yıkamadığını belirten ve bunun faydalarından bahseden bir kadın yorum yağmuruna tutuldu.

Saçını 17 gündür yıkamıyor! Yağlı saçları yıkamamanın faydasını açıkladı

Los Angeles'da yaşayan fenomen Emily Alexander TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda saçlarını yıkamamasının 17. gününde olduğunu açıkladı. Ancak kokmadığını ve bunun her zaman yaptığı bir şey olduğunu iddia etti. Alexander, kirli saçındaki gri saç bandını çıkarırken "Bugün ona şekil vermem gerekiyor," dedi.

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Alexander, saçını şekillendirirken yüksek bir atkuyruğu ve örgüye karar verdi. Ayrıca saç köklerine jel sürdü ve 18. günde buklelerini yıkayacağını paylaştı.

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Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları fenomenin yaklaşık yarım aydır saçlarını yıkamamasını eleştirdiler. Bir kişi yorum kısmına "Kafam çok karıştı kızım saçını yıka" yazdı.

NE KADAR AZ YIKARSA O KADAR HIZLI UZUYOR

Healthline ile ipuçları paylaşan dermatolog Elizabeth Hughes'a göre, saçlarınızı yalnızca yağlı veya "dokunulduğunda kirli" hissettiğinde yıkamalısınız. Alexander, bunu küçüklüğünden beri yaptığını ve saçlarının ne kadar az yıkanırsa uzadığını fark ettiğini açıklayarak yorumlarda kendini savundu.

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HERKESİN SAÇ DÜZENİ FARKLIDIR

Bir izleyici, Alexander'ı savunmak için "Herkesin saçı düzeni farklıdır ve bazı şeylerin kendileri için diğerlerinden daha iyi çalıştığını görürler," diye yazdı. "Yıkamıyormuş gibi değil." Hatta bir kişi onun kirli saçlarla "harika" göründüğünü söyledi.


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