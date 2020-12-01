Saçınızın size sağlığınız hakkında anlatabileceği 8 şey! Geçer diye ihmal ederseniz...

En yaygın saç sorunlarını analiz ettik, topladık ve hangi hastalıkları işaret ettiklerini bulduk. DONUK VE CANSIZ SAÇLAR Saçlarımız donuklaşır ve cansız hale gelirse akla gelen ilk nedenler, bakımda yapılan hatalar, saçlarımızı sık sık boyamak veya çok sık saç maşası veya düzleştirici kullanmaktır. Saçlar ayrıca kışın donuklaşır ve vücudumuz vitamin ve mikro element eksikliğinden muzdarip olduğunda dökülür. Bu belirti, vücudunuzun selenyum, kükürt ve fosfora ihtiyacı olduğunu gösterebilir . Böyle olduğunuzdan emin olmak için diş etlerinize ve dişlerinize bir bakın: diş sorunları veya diğer hoş olmayan değişiklikler fark ederseniz, bir doktora danışmalısınız. KEPEK Kepek kendi başına tehlikeli değildir, ancak oldukça rahatsız edici görünür ve aşırı kaşıntıya neden olabilir. Bu iğrenç şeye neden olan birçok neden var. Çok fazla saç bakım ürünü kullanabilirsiniz. Dahası, kepek sık diyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar (özellikle yağları ve karbonhidratları azaltmanız gerekenler). Diğer bir neden stres, gastrointestinal sisteminizle ilgili sorunlar veya immün yetmezlik olabilir. Bir kişi sarı kepekten muzdaripse, kurtulmak oldukça zor olan dermatolojik bir patoloji olan seboreik dermatite sahip olabilir . Bu durumda, kepek önleyici şampuanlar yardımcı olmaz ve nedenini belirlemek ve bir çözüm bulmak için bir uzmanı ziyaret etmeniz gerekebilir.

İNCE VE KIRILGAN SAÇLAR İnce ve kırılgan saç, diğer elementlerin başa çıkamayacağı çeşitli önemli işlevleri yerine getiren bir element olan protein eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Başka bir deyişle, vücudumuzu oluşturur . Vücut protein eksikliğinden muzdarip olduğunda, cildimizin, tırnaklarımızın ve saçlarımızın durumu kötüleşir. Daha fazla meyve yemeniz ve omega-3 yağ asitleri tüketmeniz önerilir. Ancak bu tür belirtiler, daha ciddi sorunların olduğunu gösterebilir. Örneğin kırılgan saç, Cushing hastalığının belirtilerinden biridir . Güvenli tarafta olmak için, bu hastalığın başka belirtilerinin olmadığından emin olun: kronik uykusuzluk, yüksek tansiyon ve açıklanamayan sırt ağrısı. ODAK SAÇ DÖKÜLMESİ Günde yaklaşık 100 saç telini kaybetmenin, hamilelik, yaşınızdaki değişiklik veya normalden daha fazla saç kaybettiğimiz diğer doğal şeyler dışında normal olduğu söyleniyor . Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmenin en kolay yolu, parmaklarınızı saçınızın arasından geçirip köklerinden uçlara doğru sürüklemektir. Her şey harikaysa, 0'dan 2'ye kadar saç olmalıdır; her şey yolundaysa 3 ila 5 saç olacaktır; daha fazla saç varsa, o zaman bir doktora gitme zamanı.

Saç dökülmesi endokrin sisteme veya bağışıklık sisteminizle ilgili sorunlara bağlı olabilir . Aynı zamanda bir diyabet belirtisi de olabilir. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede bir doktora gitmeniz önerilir. Panik yapmayın, vitamin eksikliği veya stresin de bir sonucu olabilir. YAĞLI SAÇ Yağlı saçlar genellikle beslenmenizin yeterince sağlıklı olmadığını ve çok fazla hayvan yağı tükettiğinizi gösterir. Bu sorunu çözmek için daha az et, yağlı ve kızarmış yemekler yemeye çalışın, tatlı, tütsülenmiş yiyecekler, alkol ve kahve tüketmekten kaçının. Yağ bezlerinizin çay ağacı yağı kullanarak düzgün çalışmasını sağlamaya çalışabilirsiniz: şampuanınıza eklenen birkaç damla bu sorunu çözebilir. Bu ipuçları işe yaramazsa, yağlı saçlar metabolizma sorunları, hormonal bozukluk veya karaciğer sorunları yaşadığınızı gösterebilir. Bu durumda, durumu daha da kötüleştirmemek için bir profesyonele başvurmanız gerekir. ERKEN BEYAZLAMA Aslında, beyazlama çoğunlukla bir kişinin genetik yatkınlığına bağlıdır. Yaşlandıkça, pigment üretiminden sorumlu melanositlerin sayısı azalır. Ortalama olarak kadınlar 30-40 yaşlarında beyaz saç görmeye başlar. Ancak gençlerin de saçlarının beyaza döndüğü durumlar vardır .