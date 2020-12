Saçınızın size sağlığınız hakkında anlatabileceği 8 şey! Geçer diye ihmal ederseniz...

İNCE VE KIRILGAN SAÇLAR

İnce ve kırılgan saç, diğer elementlerin başa çıkamayacağı çeşitli önemli işlevleri yerine getiren bir element olan protein eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Başka bir deyişle, vücudumuzu oluşturur . Vücut protein eksikliğinden muzdarip olduğunda, cildimizin, tırnaklarımızın ve saçlarımızın durumu kötüleşir. Daha fazla meyve yemeniz ve omega-3 yağ asitleri tüketmeniz önerilir.

Ancak bu tür belirtiler, daha ciddi sorunların olduğunu gösterebilir. Örneğin kırılgan saç, Cushing hastalığının belirtilerinden biridir . Güvenli tarafta olmak için, bu hastalığın başka belirtilerinin olmadığından emin olun: kronik uykusuzluk, yüksek tansiyon ve açıklanamayan sırt ağrısı.

ODAK SAÇ DÖKÜLMESİ

Günde yaklaşık 100 saç telini kaybetmenin, hamilelik, yaşınızdaki değişiklik veya normalden daha fazla saç kaybettiğimiz diğer doğal şeyler dışında normal olduğu söyleniyor . Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmenin en kolay yolu, parmaklarınızı saçınızın arasından geçirip köklerinden uçlara doğru sürüklemektir. Her şey harikaysa, 0'dan 2'ye kadar saç olmalıdır; her şey yolundaysa 3 ila 5 saç olacaktır; daha fazla saç varsa, o zaman bir doktora gitme zamanı.