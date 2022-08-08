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Saçları ne sıklıkla yıkamalıyız? Saçınıza yaptığınız en büyük hata!

08.08.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlar güzel görünmesi hem kadınlar hem de erkekler için oldukça önem taşıyor. Saçların istenilen şekilde ve görünümde olması için çeşitli bakım uygulamaları yapılıyor. Bu uygulamaların birçoğu saçın görünümünü olumsuz yönde etkiliyor. Saç uzmanları saç yıkama rutininizi değiştirmeniz gerektiğini belirtiyor.

Saçları ne sıklıkla yıkamalıyız? Saçınıza yaptığınız en büyük hata!

Saç görünümü oldukça etkiliyor. Sağlıklı ve güzel görünen saçlara sahip olmak için saç bakımına dikkat etmek gerekiyor. Saçın görünüşü kadar temizliği de büyük önem taşıyor. Kimse yağlı saçlara sahip olmak istemiyor. Ancak yağlı saçlardan uzak durmak için saçınızı her gün yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Uzmanlar saç yıkamanızı bir rutin haline getirmeniz gerektiğini ve saçınızı her gün yıkamaktan uzak durmanız gerektiğini belirtiyor. Saçınızı sık sık yıkamak saçınızdaki uçucu yağları yok ederek çeşitli sorunlara yol açıyor.

KEPEĞE NEDEN OLUYOR

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Saç uzmanı Simone Thomas şunları söyledi: "Saçınızı uçucu yağlardan arındırmak, kepeğe ve kuru, kaşıntılı saç derisine yol açmaktadır. Ayrıca saçınızı kuru ve kırılmaya karşı daha savunmasız hale getirebilir.

HAFTADA BİR VEYA İKİ KEZ YIKAMAK YETERLİ

Ünlü kuaför Jon Hala, “Saçınızı sadece kesinlikle gerekli olduğunda yıkamalısınız” diyor. Saçlarınızın hala yumuşak ve kabarık olup olmadığını görmek için ellerinizi saçlarınızın arasından geçirerek yıkamanızın ne zaman olacağını anlamanızı tavsiye etti. Saçlarınızı iyi durumda tutmak için haftada bir veya iki kez yıkamanın yeterli olduğunu belirtti.

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SAĞLIKLI SAÇ KÖKLERİNİN DOĞAL SEBUMA İHTİYACI VAR

Ekledi: "Saç deriniz kaşınıyorsa veya kir nedeniyle pul pul dökülme belirtileri varsa, o zaman yıkanma zamanının geldiği açıktır. Unutmayın, sağlıklı bir saç derisi için sağlıklı kökler için doğal sebuma ihtiyacınız var ve saçınızı çok düzenli yıkamak bunu azaltacaktır."


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saç bakımı kuru saç
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