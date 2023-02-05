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Saçlarını yıllardır yıkamayan kadın bunun faydalarını açıkladı! Doğal şampuan için...

05.02.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç yıkama rutini kişiden kişiye göre değişiyor. Bazı kişiler saçlarını çok daha sık yıkasa da bazıları bu rutinin aralıklarını daha uzun tutuyor. Saçını yıllardır şampuanlamayan bir kadın bunun faydalarını anlatarak doğal çözümünü paylaştı.

Saçlarını yıllardır yıkamayan kadın bunun faydalarını açıkladı! Doğal şampuan için...

Yağlı saçlar bakımsız ve pis görünüme sebep oluyor. Bu sebeple saçları biriken yağlardan arındırmak için yoğun miktarda şampuanlar kullanılıyor. Ancak kullanılan şampuanların içerisindeki kimyasalların saçın yapısını bozarak saçı yıprandırıp matlaştırabiliyor. Kelsi isimli bir kadın saçları için yıllardır şampuan kullanmadığını açıkladı.

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Kelsi, tüm şaşırtıcı doğal faydaları nedeniyle saçlarında elma sirkesi kullanıyor. Genellikle duştayken elma sirkesini suyla karıştırıyor. Daha sonra karışımı başlarına dökerek ve iyice ovalıyor. Kelsi, "Elma sirkesini seviyorum çünkü saçınızı ve saç derinizi temizler ama soymaz, bu nedenle saçlarım gerçekten çok yağlı olmaz," diye açıklıyor.

ÇOK DAHA UCUZ VE ÇEVRE DOSTU

“Aslında saç derinizi yatıştırır ve kepeği azaltmaya yardımcı olur. Bunu normal şampuan ve saç kremi ile karşılaştırdığımda çok daha ucuz ve daha çevre dostu buluyorum” diyor. Elma sirkesi karışımını buklelerine sürüp masaj yaptıktan sonra duruluyor.

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ELMA SİRKESİ KOKUSU MERAK UYANDIRDI

TikTok'ta sürekli olarak güzellik ve yaşam tarzı tüyoları arayan insanlar arasında Kelsi'nin ipuçları, meraklı kullanıcılardan pek çok soruyla karşılandı. Bazı bilgiç izleyiciler, Kelsi'nin aslında saçını yıkadığını ve videoya yıkamadığını belirten bir açıklama yazması gerektiğini açıkladı. “Elma sirkesi kullandıktan sonra nasıl taze kokabilir?” bir kişi sordu ve başka bir yorumcu yanıt verdi: "Nane yağı ekleyin."

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Kelsi'ninkine benzer bir yöntemi deneyen bir TikTok kullanıcısı şöyle yazdı: "Bunu, yüzme sezonundan sonra kızımın saçındaki kimyasalları temizlemek için kullanırdım!"

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Elma sirkesi saç durulama ve bakım için kullanılan popüler bir malzeme olarak biliniyor. Saç derisi sağlığını iyileştirmeye, saçları güçlendirmeye ve parlaklığını artırmaya yardımcı oluyor. Heathline.com, şampuanlama ve bakımdan sonra elma sirkesi kullanmanızı öneriyor. Seyrelterek kullanacağınız elma sirkesini birkaç dakika beklettikten sonra durulamanız gerekiyor.

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