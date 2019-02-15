Saçlarının uzunluğu 1 metreden fazla olan kadın bakın sırrını neye bağlıyor!

Dünya masallarının unutulmaz kahramanlarından olan ve uzun saçlarıyla hafızalara kazınan Rapunzel gerçek oldu. ABD'de de yaşayan Andrea Stano kendisini görenlerin dikaktinden hiçbir zaman kaçmıyor.
1 metre 52 cm saçlarıyla ilgi odağı olan Andrea hayatı boyunca hiç saçlarını kestirmemiş. Uzun saçlaını şekillendirmek için günde 45 dakika harcayan ve 15 dakika saç maskesi yapan genç kadın yıkama işlemini ise haftada iki kez yapıyor.
Andrea, saçlarına sağladığı her türlü bakıma rağmen, saçlarını sağlıklı tutmanın ve büyümesinin sırrını ise her gün yediği fıstık ezmesine bağlıyor. Andrea bu durumu şöyle anlatıyor:''Fıstık ezmesinin saçlarıma sağlık verdiğini ve kalınlaştırdığını düşünüyorum. Onu yemeyi unuttuğum zamanlarda her zaman bir fark olduğunu gözlemliyorum. Saçımın dökülmesini bile önlüyor.'' Andrea bununla birlikte saçına dıştan bakım için, hindistan cevizi yağı sürüyor.
Masal karakteri Rapunzel'den ilham alan Andrea daha önce saç kesimi içim hiç kuaföre gitmemiş, saçlarının sağlıklı ve güçlü olabilmesi için uçlarından kestirmiş.
Genç kadın saçlarıyla gündeme gelince dünyanın dört bir yanında uzun saçlarıyla dikkat çeken 'saç arkadaşları' edinmiş.
Fıstık ezmesi saçların uzamasına gerçekten yardımcı olabilir mi?
Fıstık ezmesi saç büyümesi için iyi olduğunu gösteren dört ana malzeme içeriyor: Protein, biotin, hurma yağı ve Alfa tokoferol.
Beslenme direktörü Jaclyn London, ''Düzenli ve sağlıklı yemek yemek, düzenli su içmek de saç sağlığını iyileştirir ve uzamasını sağlar. Bu yüzden fıstık ezmesinin mucizeler yarattığını söyleyemeyiz'' diye konuşuyor.
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