Saçlarının uzunluğu 1 metreden fazla olan kadın bakın sırrını neye bağlıyor!

Dünya masallarının unutulmaz kahramanlarından olan ve uzun saçlarıyla hafızalara kazınan Rapunzel gerçek oldu. ABD'de de yaşayan Andrea Stano kendisini görenlerin dikaktinden hiçbir zaman kaçmıyor.

1 metre 52 cm saçlarıyla ilgi odağı olan Andrea hayatı boyunca hiç saçlarını kestirmemiş. Uzun saçlaını şekillendirmek için günde 45 dakika harcayan ve 15 dakika saç maskesi yapan genç kadın yıkama işlemini ise haftada iki kez yapıyor.

Andrea, saçlarına sağladığı her türlü bakıma rağmen, saçlarını sağlıklı tutmanın ve büyümesinin sırrını ise her gün yediği fıstık ezmesine bağlıyor. Andrea bu durumu şöyle anlatıyor:''Fıstık ezmesinin saçlarıma sağlık verdiğini ve kalınlaştırdığını düşünüyorum. Onu yemeyi unuttuğum zamanlarda her zaman bir fark olduğunu gözlemliyorum. Saçımın dökülmesini bile önlüyor.'' Andrea bununla birlikte saçına dıştan bakım için, hindistan cevizi yağı sürüyor.

Masal karakteri Rapunzel'den ilham alan Andrea daha önce saç kesimi içim hiç kuaföre gitmemiş, saçlarının sağlıklı ve güçlü olabilmesi için uçlarından kestirmiş.