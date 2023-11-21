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Saçlarınız yumak yumak dökülüyorsa dikkat! Fırça gibi saçlar için 5 -10 dakika uygulayın

21.11.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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Saç dökülmesi çok sayıda vatandaşın muzdarip olduğu sorulardan biri. Uzmanlar, günde 50-100 adet saç teli dökülmesinin normal olduğunu belirtiyor. Doğal ve besleyici kürler ile bu durumun önüne geçmek mümkün. İşte sadece 5 - 10 dakika uygulayarak saçlarınızı canlandırabileceğiniz o mucize yöntem...

Saçlarınız yumak yumak dökülüyorsa dikkat! Fırça gibi saçlar için 5 -10 dakika uygulayın

Genetik yapı da dahil olmak üzere; yetersiz beslenme, aşırı boya ve stres gibi faktörler saç dökülmesine yol açabiliyor. Bu sorunu yaşayan kişilerin mutlaka doktora görünmesi gerekiyor. Öte yandan evde düzenli bir şekilde bakım yaparak da saç dökülmesi sorununun önüne geçilebilir.

01

HAFTADA BİR KEZ UYGULAYIN

Saçınıza zeytinyağı sürdükten sonra 5-10 dakika bekleyin ve ardından şampuanla yıkayın. B u yöntemi haftada bir kez uygulayabilirsiniz. Düzenli bakım yapıldığı takdirde saçlarınızın zamanla daha güçlü olacaktır.

02

ZEYTİNYAĞI MASKESİ SAÇLARINIZI CANLANDIRACAK

Öte yandan zeytinyağının içerisine bal veya yumurta ekleyerek hazırlayacağınız maske ile yoğun saç dökülmesi sorununun önüne geçebilirsiniz. Maskeyi saçınıza sürdükten sonra, 30 dakika bekletmeyi ve yıkadıktan sonra iyice durulamayı unutmayın.

03

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