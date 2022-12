Saçlarınıza istediğiniz şekli kolayca vermenizi sağlayacak 2022 senesinin en iyi saç maşaları

Düz saça sahip olanlar kıvırcık, kıvırcık saça sahip olanlar ise hep düz saçlara kavuşmak ister. Günümüzde artık istenilen her şekli saça uygulayabilmek mümkün. Eğer düz saçlarınızın dalgalı görünmesini istiyorsanız doğru yerdesiniz! Kuaförlere servet ödemeden istediğiniz her an düz saçlarınıza dalgalı bir görünüm verebileceğiniz pek çok modelde saç maşasını derledik. İşte karşınızda 2022 yılının en iyi ürünleri!

1. Bukleli saçlara merhaba: Fakir Estelle Saç Maşası Siyah Krom Rosie

Maksimum 200 dereceye kadar ısınabilen Fakir Estelle Saç Maşası Siyah Krom Rosie ile saçlarınıza hayalinizdeki bukleleri kazandırmak ister misiniz? Özel geliştirilen tourmaline kaplaması, saçlara pürüzsüzlük sağlarken elektriklenmeyi de önlüyor. 360 derece döner kablosu, uygulama esnasında rahatça çalışabilmeyi sağlıyor. Orta ve uzun saçlarda rahatlıkla kullanılabilen cihaz ile saçlara pratik ve hızlı bir şekilde doğal bukleler kazandırabilmek çok kolay. Siz de 2022’nin en iyi saç maşasından biri olan ürüne sahip olarak saçlarınızı ev konforunda dilediğiniz gibi şekillendirmenin keyfini çıkarabilirsiniz!

2. Mucizevi Hindistan cevizi yağının etkisini saçlarınızda hissedin: Remington Advanced Coconut Therapy 25-38 mm Saç Maşası

Pek çok kişisel bakım ürününde görmeye alışık olduğunuz Hindistan cevizi yağının saç maşanızda da olmasını ister misiniz? Hindistan cevizi ve UV filtreli mikro tanecikler içeren seramik malzemeye sahip Remington Advanced Coconut Therapy 25-38 mm Saç Maşası ile saçlarınızı şekillendirirken onların bakımını da yapabilmeniz mümkün. Böylece yüksek ısıya maruz kalan saçlar zarar görmüyor ve hatta daha bakımlı ve parlak görünebiliyor. 30 saniyede kullanıma hazır hâle gelerek zaman tasarrufu sağlıyor. Birçok gelişmiş özelliğe sahip cihazın en önemli fonksiyonu ise 60 dakikadan sonra otomatik olarak kapanması. Siz de ürün sayesinde bukleli saçlara kolayca ulaşabilirsiniz.

3. Saten iyon teknolojisiyle nemi saçlarınıza hapsedin: Braun EC1 Satin Hair 7 Iontec Saç Bukle Maşası

Yüksek sıcaklığa maruz kalan saçlar zamanla nemini yitirir ve yıpranmaya başlar. Bu sorunun önüne geçmek içinse doğru ve kaliteli malzemelerle üretilen saç şekillendiricilerini seçmelisiniz. Saten iyon teknolojisinin kullanıldığı Braun EC1 Satin Hair 7 Iontec Saç Bukle Maşası, saçların nemini kaybetmesine izin vermeden şekillenmesini sağlıyor. Ayrıca elektriklenmeyi de önlüyor. Hem istenilen buklelere ulaştıran hem saçı koruyan bir cihaz olmasının yanında ısı kontrolü sayesinde her saç tipine de uyumluluk gösterebiliyor. Ürünün en iyi kalın saç maşasından biri olduğunu söyleyebiliriz. Siz de saçlarınıza yoğun ve havalı bukleler kazandırmak isterseniz ürünü tercih edebilirsiniz.

Saç maşası denince akla gelen ürünlerden biri: Babyliss Rose Quartz 32 mm Tong Saç Maşası

Isı ayarını sabitlemek için advanced ceramics ısıtma sisteminin tercih edildiği bir ürün olan Babyliss Rose Quartz 32 mm Tong Saç Maşası, ultra hızlı ısınma özelliği ile kısa sürede saçları şekillendirebilmenin keyfini yaşatıyor. Kuvars seramik kaplama gövdesi, saça parlaklık kazandırarak şekil verilmesini sağlıyor. Saçların profesyoneller tarafından şekillendirilmiş gibi görünmesini sağlayan ürün, en iyi saç maşası markasından biri olan Babyliss'in kalitesini bütünüyle yansıtmayı başarıyor. Üstün tasarımıyla saçları şekillendirirken koruyabilen ürünün 160 ila 210 derece arası altı farklı ısı ayarı özelliği bulunuyor. Üstelik güvenliğin sağlanması için otomatik kapanma fonksiyonuna da sahip.

5. Doğal görünümlü su dalgası elde etmek isteyenlere: Babyliss Deep Waver Su Dalgası Maşası

"En iyi saç maşası hangi marka?" diye merak edenlerdenseniz kalitesiyle öne çıkan Babyliss'i size önerebiliriz. Markanın en iyi saç maşası yorumlarını alan ürünleri arasında yer alan Babyliss Deep Waver Su Dalgası Maşası, diğer maşalardan farklı tasarımı ile saçlarına su dalgası görünümü vermek isteyenler için harika bir ürün. 160 ila 200 derece arasında değişen üç farklı ısı ayarına sahip model, her saç tipine uyum sağlar. 30 saniye gibi çok kısa bir sürede ısınarak hızlıca kullanıma hazır hâle gelir. Advanced Ceramics ısı sistemi sayesinde saçlarınızı kolayca şekillendirir.

6. Hem uygun fiyatlı hem kaliteli: Remington Saç Maşası

Remington Saç Maşası, sadece 60 saniyede kullanıma hazır hâle gelerek saçlarınızı çok beklemeden şekillendirmenizi sağlıyor. Kolay ve hızlı saç şekillendirebilmeyi amaçlayan maşanın tam bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Seramik kaplamalı gövdeye sahip olan maşa, saçı şekillendirirken nem kaybını önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca saçlara göz alıcı bir parlaklık kazandırıyor. Ürünün fırça aparatı ile saçlara volüm kazandırmak da mümkün. Üstelik bukle dışında dalgalı bir görünüm elde edilmek isteniyorsa fırça aparatı rahatlıkla kullanılabilir. Hem uygun fiyatlı hem kaliteli saç şekillendirici arayışındaysanız ürünü mutlaka denemelisiniz.

7. Keratin ve argan yağının gücünü saçlarınıza taşıyın: Arzum AR5033 Belisa Saç Maşası

"En iyi saç maşası hangisi?" diye merak ediyorsanız sıradaki ürüne mutlaka göz atmalısınız! Şık tasarımı ve soft rengiyle dikkatleri üzerine toplamayı başaran Arzum AR5033 Belisa Saç Maşası, özellikleriyle de kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Ürünün seramik gövdesinde bulunan keratin ve argan yağı katkısı, saçı şekillendirirken saçın ihtiyaç duyduğu bakımı da sağlayabiliyor. Böylece elde edilen bukleler daha sağlıklı ve parlak görünüyor. Ayrıca, ekstra bakıma ihtiyaç duymadan her an her yerde saçlara istenilen şekli kazandırmak mümkün oluyor. 120 ila 200 derece arası değişken ısı ayarı ise saç tipine göre sıcaklık derecesini ayarlayabilmeyi kolaylaştırıyor.

8. Doğal bukle görünümünü ona bırakın: King KSM928 Elsa Otomatik Saç Maşası

Yeni nesil ve tam otomatik ürünlerden biri olan King KSM928 Elsa Otomatik Saç Maşası ile saçları dalgalı hâle getirmek artık çok daha kolay. Özel tasarımı, saçın otomatik olarak maşa gövdesine sarılmasına yardımcı oluyor. Böylece saçı şekillendirmek için ekstra bir uğraşa gerek kalmıyor. Hızlı ve pratik bir şekilde saç şekillendirme işlemini gerçekleştiren özel tasarımındaki döner başlık, silikon malzemesiyle dolanmaları engelliyor. Seramik malzemeye sahip gövdesi ise saçların ısı nedeniyle uğradığı zararı en aza indirmeyi hedefliyor. Farklı bir stile ve kullanıma sahip ürünü siz de deneyimleyerek saçlarınızı dilediğiniz gibi şekillendirme keyfini yaşayabilirsiniz.

9. Sıra dışı olmak isteyenlere özel: Johnson & Johnson Volume Saç Maşası

Tasarımındaki ısıtma silindirleri sayesinde farklı saç şekilleri oluşturabilmeyi amaçlayan Johnson & Johnson Volume Saç Maşası, en iyi saç maşası önerileri listesinde yer alarak adından söz ettirmeyi başarıyor. Profesyonel tasarımıyla rahat kullanılan ürün; sadece bukle yapmakla kalmıyor, saça hacim de katıyor. Keskin ve küçük dalgalar yerine klasik bukleler de yapabilen saç maşasıyla saça istenen şekli vermek mümkün. Ürünün plakaları seramikten üretiliyor. Bu sayede saçın nemini korumaya yardım ediyor. 2,5 metre uzunluğundaki ısıya dirençli, dönen kablosu ise saçlarınızı şekillendirirken hareket özgürlüğü sunuyor.

10. En doğal dalgalar için: Arzum AR5028 Lisa XL Sac Maşası

Seramik plakası sayesinde daha dolgun ve kalıcı bukleler elde etmenizi sağlayan Arzum AR5028 Lisa XL Sac Maşası, 160 ila 200 derece arası değişken sıcaklık ayarlarına sahip. Ürün ile saçlara yoğun bukleler ya da su dalgası şeklini vermek mümkün. Plakasıyla saçları koruyan maşa, aynı zamanda saçların da daha parlak görünmesini sağlıyor. Isıdan etkilenmeyen soğuk tutma ucuyla saç şekillendirmeyi kolaylaştırıyor. Gösterge lambası ise ürünün açık ya da kapalı olup olmadığını kolayca görmeyi sağlıyor. Kendini belli eden kalın buklelerin keyfini gün boyu yaşamak isterseniz ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

11. Dalgalı saçlarınızla tarzınızı ortaya koyun: Hairens Hrs-140 Afro Dalga 9 mm Kıvırcık Saç Maşası

Küçük ve keskin kıvrıma sahip bir ürünle saçlarınıza Afro dalgası kazandırmak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise doğru sıradaki ürünü çok seveceksiniz. Özel tasarımıyla Hairens Hrs-140 Afro Dalga 9 mm Kıvırcık Saç Maşası ile en havalı saçlara sahip olabilirsiniz. Ürünle Afro dalgasını artık kendiniz de ev ortamında rahatlıkla elde edebilirsiniz. Saç maşasının keratin ve argan yağı ile zenginleştirilmiş seramik plakası, saçlara şekil verirken onların bakımını da üstleniyor. Böylece oluşturduğunuz şekiller uzun süre bozulmadan kalabiliyor. LED göstergeli ekrana sahip ürünün yanında bir de koruyucu eldiven bulunuyor. Harika, değil mi?

12. Profesyonel bir görünümün sırrı: Ventoso TR EPS31902 Titanyum Kaplı Profesyonel Sac Masası

Saçlarınıza profesyonel eli değmiş gibi şekil vermek ister misiniz? Ventoso TR EPS31902 Titanyum Kaplı Profesyonel Sac Masası ile hem profesyonel bir şekillendirme elde edebilir hem saçlarınızın daha az zarar görmesini sağlayabilirsiniz. 30 saniyede hızlı ısınma özelliğini kullanıcılarına sunan ürün, esnek kablo yapısına sahip olmasıyla oldukça kolay kullanılıyor. PTC heater özelliği mevcut ısıyı sabitleyerek fazla ısınmayı engellemeye yardımcı oluyor. Titanyum kaplı malzemesi ise saçı yıpratmadan şekillendiriyor. Ayrıca ürün 60 dakika sonra otomatik olarak kapanarak güvenli kullanım vadediyor. Profesyonelce tasarlanmış bir maşa için ürünü tercih edebilirsiniz.

13. Saçlarınızı yeni nesil şekillendiricilere emanet edin: BaByliss C1600E Curl Secret Optimum LCD Ekran İyonik Seramik Otomatik Saç Maşası

Günümüzde artık klasik saç maşaları yerini tam otomatik şekillendiricilere bırakmaya başladı. Hızlı ve pratik uygulanabilen, tam otomatik saç şekillendiricilerden biri de BaByliss C1600E Curl Secret Optimum LCD Ekran İyonik Seramik Otomatik Saç Maşası. Ürünün AUTO CURL teknolojisi sayesinde istenilen buklelere zahmetsizce ulaşabilmek mümkün. Üç farklı stile ve ısıya sahip olan ürün, iyonik ve antistatik teknolojisi sayesinde saçları şekillendirirken saçların yumuşacık ve nemli olmalarını da sağlıyor. Seramik kaplaması ise saça parlaklık kazandırıyor. Klasik maşa yerine, daha profesyonel ve daha kolay bir uygulamayla saçlarınızı şekillendirmek isterseniz ürünü deneyebilirsiniz.