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Sadakataşı Derneğinden Tanzanya'da katarakt ameliyatları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

Sadakataşı Derneğinden Tanzanya'da katarakt ameliyatları

Sadakataşı Derneği, Tanzanya'nın Darüsselam bölgesinde önceden tespit ettiği 225 katarakt hastasının ameliyatlarını gerçekleştirerek sağlıklarına kavuşmalarını sağladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tanzanya'nın Darüsselam bölgesine bağlı Kisarawe kasabasında gerçekleştirilen proje kapsamında, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle görme sıkıntısı yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 225 hastanın gözleri katarakttan kurtarıldı.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cihad Terzioğlu, "Afrika'da her yıl on binlerce insan katarakttan dolayı görme yetisini tamamen kaybediyor. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak için düzenli katarakt ameliyatları yapıyoruz. Tanzanya'da gerçekleştirmiş olduğumuz 225 katarakt ameliyatı ile kardeşlerimizin gören gözleri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkenin en önemli sağlık sorunlarından birinin katarakt olduğunu belirten bölge halkı, ameliyatlardan dolayı derneğe ve Türkiye'ye memnuniyetlerini iletti.

Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010'dan itibaren Somali, Etiyopya, Tanzanya ve Pakistan'da yaptığı katarakt ameliyatlarıyla binlerce kişiyi sağlığına kavuşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
katarakt Sadakataşı Tanzanya Türkiye

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