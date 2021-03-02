Sadakatsiz 19. bölüm özet, son bölümde ne oldu?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Arslan gibi ünlülerin yer aldığı Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz 2 Mart Salı günü 20. bölümü ile izleyici karşısına geçiyor. Büyük bir beğeni ve merak ile takip edilen dizinin hayranları son bölümde neler olduğu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Sadakatsiz 19. bölümde ne oldu?

Asya’nın geçmişten gelen beklenmedik misafiri Volkan ve Asya ilişkisinde durumları alt üst etti. Volkan’ın bu beklenmedik misafire vereceği tepki merak konusu oldu. Asya’nın Sinan ile İstanbul’a gitmesi Volkan’ı kıskançlık krizine soktu. Asya’ya olan zaafı gittikçe artan Volkan, kendini engelleyemedi ve ikilinin peşinden İstanbul’a giderek çarpıcı olaylara sebep oldu. Volkan ve Asya arasındaki ilişkiden bir süredir rahatsız olan Derin, Volkan’ın İstanbul’a gitmesi ile ipleri kopardı. Volkan’a yazdığı bir notla evi terk etmesi dizinin olayı oldu. Derin’in gittiğini öğrenen Volkan bir anda alt üst olur ve ne yapacağını bilemez.

Sadakatsiz 20. bölüm fragmanda neler oluyor?

Derin’in gitmesiyle sarsılan Volkan, Derin’i görmek için evine gider. Ancak Derin’in babası Haluk Bey’in emriyle içeri alınmaz. Artık Volkan’ın Asya’ya olan zaafını gittikçe fark etmeye başlayan Derin, Volkan’la olan tüm iplerini koparır. Sinan’ın Tekirdağ’da birkaç gün daha kalma kararı ise Sinan ve Asya arasındaki bağlantıyı güçlendirir. Asya’yı gittikçe daha fazla kıskanmaya ve Asya’yı takıntı haline getirmeye başlayan Volkan ise bu durumda Asya’yı rahat bırakmaz.

