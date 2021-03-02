HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sadakatsiz 19. bölüm özet, son bölümde ne oldu?

Sadakatsiz 19. bölüm özet, son bölümde ne oldu?

02.03.2021 17:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sadakatsiz 19. bölüm özet, son bölümde ne oldu?

Kanal D’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi her hafta izleyiciler tarafından beğeni topluyor. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un paylaştığı Sadakatsiz dizisi son bölümü ile çok konuşulmuştu. Yeni bölüm yaklaşırken, izleyiciler Sadakatsiz 19. bölüm özetini araştırmaya başladı. Peki son bölümde ne oldu?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Arslan gibi ünlülerin yer aldığı Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz 2 Mart Salı günü 20. bölümü ile izleyici karşısına geçiyor. Büyük bir beğeni ve merak ile takip edilen dizinin hayranları son bölümde neler olduğu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Sadakatsiz 19. bölümde ne oldu?

Asya’nın geçmişten gelen beklenmedik misafiri Volkan ve Asya ilişkisinde durumları alt üst etti. Volkan’ın bu beklenmedik misafire vereceği tepki merak konusu oldu. Asya’nın Sinan ile İstanbul’a gitmesi Volkan’ı kıskançlık krizine soktu. Asya’ya olan zaafı gittikçe artan Volkan, kendini engelleyemedi ve ikilinin peşinden İstanbul’a giderek çarpıcı olaylara sebep oldu. Volkan ve Asya arasındaki ilişkiden bir süredir rahatsız olan Derin, Volkan’ın İstanbul’a gitmesi ile ipleri kopardı. Volkan’a yazdığı bir notla evi terk etmesi dizinin olayı oldu. Derin’in gittiğini öğrenen Volkan bir anda alt üst olur ve ne yapacağını bilemez.

Sadakatsiz 20. bölüm fragmanda neler oluyor?

Derin’in gitmesiyle sarsılan Volkan, Derin’i görmek için evine gider. Ancak Derin’in babası Haluk Bey’in emriyle içeri alınmaz. Artık Volkan’ın Asya’ya olan zaafını gittikçe fark etmeye başlayan Derin, Volkan’la olan tüm iplerini koparır. Sinan’ın Tekirdağ’da birkaç gün daha kalma kararı ise Sinan ve Asya arasındaki bağlantıyı güçlendirir. Asya’yı gittikçe daha fazla kıskanmaya ve Asya’yı takıntı haline getirmeye başlayan Volkan ise bu durumda Asya’yı rahat bırakmaz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
Hasara bakmak için aracından indi, hayatını kaybettiHasara bakmak için aracından indi, hayatını kaybetti
Sefaverme'de değişim nasıl yapılır?Sefaverme'de değişim nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Ankara'da normalleşme kararları açıklandı

Ankara'da normalleşme kararları açıklandı

36 milyon dolarlık vurgun! Çin'e Bakır yerine kaldırım taşı göndermişler

Kaldırım taşıyla 36 milyon dolarlık vurgun

Kazadan sonra hasara bakmak için aracından inen sürücü TIR'ın altında kaldı

Hasara bakmak için aracından indi, hayatını kaybetti

"Maden işi erkek işi" algısını yıkarak başına geçtiği şirkette 84 milyon lira ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

İstanbul'da mesai saatleri düzenlemesi! Vali Yerlikaya duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

Öğrencilere istismar davasında 82,5 yıl ceza alan sanık yeniden hakim karşısında

Öğrencilere istismar davasında 82,5 yıl ceza alan sanık yeniden hakim karşısında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.