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Saddam'a idam hükmü veren yargıç öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2019 05:47 | Son Güncelleme

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e idam hükmü veren Yargıç Rauf Reşid'in, hayatını kaybettiği bildirildi.

Saddam'a idam hükmü veren yargıç öldü

Irak yerel basınında yer alan haberlere göre, Kürt kökenli Reşid, Süleymaniye kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Iraklı Yargıç Reşid, mahkemede Saddam Hüseyin'e yönelik idam kararını açıklamıştı.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
ırak Saddam Hüseyin idam Rauf Reşid

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