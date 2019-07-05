Saddam'a idam hükmü veren yargıç öldü

Irak yerel bas\u0131n\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re, K\u00fcrt k\u00f6kenli Re\u015fid, S\u00fcleymaniye kentinde tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\nIrakl\u0131 Yarg\u0131\u00e7 Re\u015fid, mahkemede Saddam H\u00fcseyin'e y\u00f6nelik idam karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. \n(AA)\nPARTNER Yok b\u00f6yle evlilik teklifi! Kafas\u0131na silah dayay\u0131p...AKP'de i\u00e7 de\u011ferlendirme toplant\u0131lar\u0131: Erdo\u011fan parlamenter sisteme d\u00f6n\u00fc\u015f tart\u0131\u015fmalar\u0131na kap\u0131y\u0131 kapatt\u0131ABD'de Ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k G\u00fcn\u00fc kutlamalar\u0131na Trump damgas\u0131
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