Sadece 2 gün bile yeterli! Kanser hücrelerini azaltıyor, hindistan cevizi yağının faydaları şaşırtıyor

Kolon kanseri çok ciddi hastalıklar arasında bulunuyor. Sinsice ilerleyen bu kanser kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülüyor. Kolon kanserinin etkilerinden korunmak için düzenli olarak doktor kontrolüne gitmek en önemli şartlar arasında yer alıyor. Öte yandan sigara ve tütün ürünleri ile alkolden uzak durmak, spor ve egzersiz açısından aktif bir yaşam tarzı benimsemek, yağ ve kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçmamak ve tam tahıllar ile lifli gıdalar açısından zengin bir beslenme programı benimsemek de kolon kanserine karşı koruyuculuk sağlar. Kolon kanserini erken teşhis etmek ve doktor kontrolünde doğru tedavi yöntemini izlemek hayati önem taşımaktadır.

KANSER HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR

Avusturalya’da yapılan bir araştırmada hindistancevizi yağının içerisinde yer alan asitin 48 saat içerisinde kolon kanseri hücrelerinin %93’ünden fazlasını yok ettiği tespit edildi. Hindistan cevizi yağı kanser hücrelerine karşı savunma sağlamaktadır. Ancak bu tedavi yöntemi tek başına yeterli değildir. Hindistan cevizi yağının kanseri önlemeye yardımcı olabileceğini gösteren birkaç çalışma vardır. Bir çalışma, günde iki yemek kaşığından fazla hindistancevizi yağı tüketen kişilerin daha düşük kolon kanseri oranına sahip olduğunu buldu. Başka bir araştırma, çok miktarda hindistancevizi yağı tüketen kadınların meme kanserine yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi. Hindistancevizi yağının sadece kansere değil birçok hastalığa karşı oldukça etkili sonuçları vardır.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ

Kolon kanserinin en belirgin belirtileri uzun süreli kabızlık ve ishaldir. Dışkıda kan görülmesi ise kolon kanserinin bir diğer belirtisidir. Kabızlık ve ishal karında ağrı yapabilir ama bunun dışında da karında oluşan ağrılar, karına giren kramplar, bağırsakların tam boşalmadığı hissi ve sebebi belli olmayan kilo kayıpları gibi durumlarda mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI FAYDALARI

Besin değerleri açısından oldukça zengindir.

Antioksidanlar ile doludur.

Böbrek sağlığını korumasıyla bilinir.

İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

Parazit oluşumunu önler.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Hormonları düzenler.

Kronik yorgunluğa karşı etkilidir.

Kusmaya ve gaz problemlerine iyi gelir.

Vücuda enerji verir, kan şekerini dengeler.

İştahı kestiği için zayıflama amacıyla kullanılır.

Cilt ve saç sağlığını korur, saçların sağlıklı uzamasını destekler.

Beyin fonksiyonlarının iyileşmesine destek olur.

Sindirimi kolaylaştırır.

Bağışıklığı güçlendirir, vücut direncini arttırır.

Beslenme düzenine eklemek oldukça kolaydır



