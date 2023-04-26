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Sadece 2 malzeme ile dökülen saçlarınızı geri kazanın! Saç çıkartan maske tarifi

26.04.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi hem kadınların hem de erkeklerin ortak sorunlarından. Saç dökülmesine erken müdahale edilmemesi kelleşmelere neden olabiliyor. Genetik saç dökülmesine evde çözüm bulmak zor olsa da normal saç dökülmeleri için etkili sonuçlar alabilirsiniz. Saç çıkartan maske tarifi arıyorsanız aşağıda yer alan tarif saçlarınızı gürleşmesini sağlayabilir.

Sadece 2 malzeme ile dökülen saçlarınızı geri kazanın! Saç çıkartan maske tarifi

Saçlarınızın azaldığını düşünüyorsanız saç bakımında yapacağınız birkaç değişikle bu sorunu önleyebilirsiniz. Stres ve mevsim geçişlerinde artış gösteren saç dökülmelerine çözüm bulmak istiyorsanız e vitamini ve doğal yağlar içeren gıdaların tüketimini artırabilir doğru saç bakımlarını uygulayabilirsiniz. Saç derisine düzenli olarak yapacağınız masajlar ile kan dolaşımını artırarak saçlarınızın çıkmasını ve gürleşmesini sağlayabilirsiniz.

SAÇ GÜRLEŞTİRMEK İÇİN MASKE TARİFİ

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Malzemeler

Yapılışı

  • Yumurta ve zeytinyağından oluşan karışımı saçlarınıza uygulayıp 30 dakika bekleyin.
  • Daha sonra şampuanla yıkayın. Bu maskeyi her hafta saçınıza uygulayarak haftalık protein desteğini saçlarınıza verin.
  • Bir süre sonra saçlarınız güçlenip dökme problemi ortadan kalkacaktır.
  • Bu maske ile ince telli saçları unutup gür saçlara kavuşabilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ

  • "Androgenetik alopesi" olarak da adlandırılan genetik nedenlere bağlı saç dökülmesi daha çok erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda da görülebilen bölgesel saç dökülmesidir. Erkeklerde saç dökülmesi daha çok şakaklar ve tepeden başlar, kadınlarda ise dökülme alanları daha çok tepe bölgesindedir.
  • Liken planus gibi bazı deri hastalıklarında geriye dönüşü olmayan kalıcı saç dökülmeleri gelişebilmektedir. Liken planus hastalığının erken tanı ve tedavisi, kalıcı saç dökülmesinin önleme açısından oldukça önemlidir.
  • Bazı kişiler ise psikolojik nedenlere bağlı olarak kendi saçlarını koparırlar. Tıpta bu hastalığa trikotillomani adı verilir ve psikolojik destek ile tedavi edilebilir.

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  • Tiroid hastalıkları gibi hormon düzensizliğine yol açan bazı hastalıklar da saç dökülmesine neden olabilmektedir.
  • Gebelik döneminde hormon seviyesindeki farklılıklar nedeni ile saç dökülmesi gözlenebilmektedir. Çoğunlukla bu durum geçicidir.
  • Anemi yani kansızlık özellikle kadınlarda gözlenen saç dökülmesinin en sık rastlanan nedenlerinden biridir. Anemi tedavisi ile saç dökülmelerinin durdurulması mümkün olabilmektedir.
  • Vücutta demir, çinko gibi minerallerin eksik olması saç dökülmesine yol açabilmektedir. Bu gibi durumlarda mineral takviyesi yapılarak saçların dökülmesinin durdurulması mümkün olabilmektedir.

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  • Bazı yaşam alışkanlıkları da saç dökülmelerine neden olabilmektedir. Bunların başında; düzensiz ve yetersiz beslenme, hareketsizlik, stres yer almaktadır.
  • Yanlış saç bakım alışkanlıkları saç dökülmelerinin bir diğer nedenidir. Saçı sürekli çok sıkı toplama, yanlış yıkama alışkanlıkları, saçı kimyasal maddelere maruz bırakma örnek olarak sayılabilir.
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