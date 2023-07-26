Sadece 2 malzeme ile koltuk altı kararmanızdan kurtulun! Koltuk altı kararmasına doğal çözüm

Genital bölge ve dirsekte görülen kararmalar koltuk altında da görülebiliyor. Bu problem özellikle yaz aylarında daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Koltuk altı kararmaları epilasyon, sürtünme, genetik gibi faktörler nedeniyle gelişebiliyor. Evde uygulayacağınız 2 malzemeli yöntem ile bu problemden kurtulabilirsiniz.

KOLTUK ALTI KARARMASI NEDEN OLUR?

Koltuk altı yaz aylarında aşırı terleme ile ya da havasızlık nedeni ile kararmaktadır. Ağdanın çok sıcak bir şekilde yapılması ya da jiletin deri üzerinde hasar bırakması nedeniyle koltuk altının kararması mümkündür. Ayrıca deodorant kullanımı da koltuk altının kararmasına neden olur.

KOLTUK ALTI KARARMANIZDAN KURTULUN

Evde yapabileceğiniz çok doğal, pratik ve kesinlikle koltuk altı kararmalarını geçirmede kesinlikle işe yarayan bu tarifi denemelisiniz.

1 Yarım limon ile 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırdıktan sonra peeling yapar gibi koltuk altınıza 2-3 dakika masaj yaparak yedirin, 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Haftada 4 gün uygulayın ve 1 ay sonucunda renk açılmalarının başladığını fark edeceksiniz.



