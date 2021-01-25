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  4. Sadece 5 dakikada şarj olan Lityum-İyon pil teknolojisi ortaya çıktı

Sadece 5 dakikada şarj olan Lityum-İyon pil teknolojisi ortaya çıktı

25.01.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Sadece 5 dakikada şarj olan Lityum-İyon pil teknolojisi ortaya çıktı

StoreDot adındaki bir İsrailli girişimci firma, elektrikli araçlara yaymayı planladığı, sadece 5 dakikada şarj edilebilen yenilikçi bir pil teknolojisini tanıttı.

Şirket tarafından üretilen mühendislik numuneler, geleneksel pil hücrelerinin, ömür ve şişme ile ilgili sorunlarının üstesinden geliyor. Metaloid nanopartiküller ile değiştirilen pil sistemi sayesinde tüm sorunlar ortadan kaldırılırken, kısa sürede pillerin şarj edilmesi hedefleniyor. StoreDot tarafından geliştirilen bu teknoloji sayesinde elektrikli otomobiller konusunda çok önemli bir adım atılmış olacak.

StoreDot

ALT YAPI SORUNLARI VAR!

StoreDot CEO'su Dr. Doron Myersdorf, "En iyi bilim adamlarından oluşan ekibimiz, yenilikçi malzemeler ve hücre tasarımından yararlanarak güvenlik, döngü, ömrü ve şişme gibi XFC'nin doğasında olan zorlukların üstesinden geldi" dedi. “Bugünkü duyuru ise ilk kez seri üretim için ölçeklenebilir ticari olarak da uygun bir ürün için. Ayrıca elektrikli araçlar için ikinci nesil silikon ağırlıklı anot prototip pilimizin bu yıl içinde piyasaya sürülmesinin de yolu açılıyor” dedi. StoreDot, iki tekerlekli bir elektrikli otomobilin tam şarjını sadece beş dakikada yapabilmek için daha önce de pillerini kullanmıştı. Ancak elektrikli bir arabayı yalnızca 5 dakikada şarj etmek, şu anda kullanılanlardan daha güçlü bir alt yapı gerektiriyor. Mevcut şarj altyapısıyla ilk etapta beş dakika içinde bir araba aküsüne 160 km menzili sunacak bir güç yüklemeyi planlıyorlar.

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