Sadece 7 günde vücudu baştan ayağa yeniliyor

Süper besinlerden biri olarak adlandırılan ceviz tek başına harikalar yarattığı gibi farklı yöntemlerle tüketilerek de sağlığa fayda sağlayabiliyor. Doğru şekilde tüketilen bu besinler vücuda çok büyük sağlık faydaları sağlıyor. Beyin sağlığı başta olmak üzere vitamin ve mineral deposu olan ceviz de en etkili kuruyemişler arasında yer alıyor. Akşam ceviz kabuğu ile birlikte suyun içerisinde bekletilerek hazırlanan ceviz suyu, kolesterol hastalarının bir numaralı şifası olarak bilinir.

CEVİZLİ SU İÇMENİN FAYDALARI

Özellikle 7 sabah aç karnına tüketilen ceviz, bakın nelere iyi geliyor...

Sabahları ceviz suyu içerseniz;

Tiroit bezlerinin çalışmasını destekleyen ceviz suyu, kahvaltıdan önce tüketildiğinde etkisini daha iyi gösteriyor.

Özellikle 7 gün boyunca aralıksız tüketilen ceviz suyu, vücut değerlerini iyileştiriyor.

Ceviz suyu, sinir ve stresi kontrol etmenizi sağlayarak güne rahat başlamanızı destekler.

Ceviz suyunu aç karnına tüketmek, kolesterol seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur.

Ceviz suyuyla gargara yapmak, düzenli yapıldığı takdirde var olan diş tartarlarının geçmesini sağlar, yeni tartar oluşumunu önler, dişlerin beyazlamasına yardımcı olur.(Ensonhaber)